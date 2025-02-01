Цитата:
Эл-починно:
Не сочтите за несвежесть, но что это за даты такие,
Год создания вчк и последний срок путина до которого он может сидеть
Цитата:
Эл-починно:
американский историк российского происхождения. Помоему этим всё сказано, давайте сюда ещё Тополя, Солженицына и иже с ними приплетём. Вам видимо мусор всякий читать
А что такого?
Ты тоже мусор получается?
Германский электрик русского происхождения
Я же тебя читаю ничего)
Цитата:
Эл-починно:
ну очень нравится. Хотя не факт, что не бес последствий.
Человек написал книгу
ФСБ взрывает Россию
Про рязанский сахар расследование что все это подстроено ФСБ
Не доверять ему нет оснований
Цитата:
таноми52:
Моя соседка по площадке.
Очень сочувствую
Не надо свой болезненный опыт общения с соседями переключать на других))
Решайте свои проблемы сами
Цитата:
таноми52:
А на форуме есть подобные типажи с подобными мозгами
Некоторые из них даже ты)Цитата:
таноми52:
Так что тупо ржите, победители!
Спасибо
Ржем дальше Цитата:
Skeptic:
Подробности... Нервным читать не советую
Мальчики в трусиках
Уже было
Читали
Один раз поверили но Россия тупо всех кинула кто поверил в ее бредни
Теперь новости о жертвах не воспринимаются серьезно
Да и при том
Даже если правда, Россия тоже самое творила в Украине
Вот ответка пришла
Хотели Киев за три дня
Получили итог
Сопереживать не получается[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 14:55]