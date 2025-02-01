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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51048
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 12:35
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Наш многоквартирный дом опять лихорадит. И только ли наш? То шумели, рядили – уходить ли в ОСИ. Но собрания и новые инициативы не иссякают. Вот опять очередное, скоропостижное. Собирайтесь в три часа дня» (когда многие на работе – ну это уже мелочь). Для чего? Для принятия судьбоносного решения о запайке трубы мусоропровода.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2057
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 12:35
#1
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В Рудном в прошлом году много шума на эту тему было.
В итоге мусоропроводы заварили, забетонировали новые площадки, на которые поставили новые баки...
Тишина... Никто больше не шумит.
Видимо, лифты исправно работают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43182
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:02
#2
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Цитата:
Что же касается собственно запайки мусоропроводов, да еще ради благой и священной гигиены, дабы мусор сразу выносился за пределы здания, то что, от этого отходов меньше станет? Правда, бывает, что необдуманно тот самый мусоропровод засоряют – мне самому не раз доводилось прочищать. Ну так и не все водители соблюдают правила движения. Давайте запретим личный автотранспорт. Да что водители! И не все хирурги удачливы. Заменим хирургию знахарством. Что же до собственно засорений и

Тов. Бондаренко, ну что же вы так?
Во первых вонь и вонь адская.
Вы там мусоропровод в последний раз внутренние стенки с тараканами когда очищали?
Это одно.
Второе, элементарно освобождается площадь, которую можно использовать как колясочную, как велосипедную и тд, для всех жильцов дома.
Мы вот сейчас туда лифт будем складывать, чтоб потом сдавать на металлолом.
Это та площадь, где собственно стоял бак мусорный

[Исправлено: 111, 01.02.2025 - 14:04]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43182
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:05
#3
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Не говоря уже о той площади, где стоит сам мусоропровод, там можно решетку поставить, дверь, и использовать ее на каждом этаже для барахла.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7448
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:05
#4
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Цитата://А кто же в многоэтажке лихо откажется от лифта?//

Только жители ПЕРВЫХ и ВТОРЫХ этажей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43182
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:12
#5
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Цитата:
ACROS:
Только жители ПЕРВЫХ и ВТОРЫХ этажей.

Теперь не имеют права по новому закону.
И платить за лифт будут 15 лет и за обслугу
У нас так грузанули одиногого инвалида с первого этажа, сами акиматчики сказали что он обязан будет платить за лифт и там они уже будут разбираться с неплательщиками

[Исправлено: 111, 01.02.2025 - 14:14]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7448
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:14
#6
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Цитата://Но собрания и новые инициативы не иссякают. Вот опять очередное, скоропостижное. Собирайтесь в три часа дня» (когда многие на работе – ну это уже мелочь).//

Скачайте приложение "УПРАВДОМ" и лёжа на диване в режиме 24*7*365, где то в многострадальной матушке России или на тёплом египетском пляже или же в новомодных джунглях Вьетнама можно УСПЕШНО решать судьбу мусоропровода вонючего и с тараканами и не только его, но и судьбу вашего Председателя ОСИ, посредством дешёвого китайского смартфона путём голосования.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7448
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:17
#7
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Цитата:
111:
Теперь не имеют права по новому закону.


У нас вроде недавно освободили их от оплаты за пользование лифтом.
Что то какая то буча была по этому поводу в местном чате и вроде электронику лифта настроили что бы на вторых этажах не останавливался, так вроде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43182
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:18
#8
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Цитата:
ACROS:
но и судьбу вашего Председателя ОСИ,

Это практически невозможно, председатель себя окружает советом дома, ревизионной комиссией, какими то активистами, там пипец какая война идет, за подвальные метры и тд.
Председатель это почти на всю жизнь, у нас напоимер пешка он, там все делает миллионер предприниматель, набрав кучу таких же
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43182
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:20
#9
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Цитата:
ACROS:
У нас вроде недавно освободили их от оплаты за пользование лифтом.

По идее да, второй еще непонятно, но первый этаж платит, у нас поменяли два лифта в ОСИ, сейчас вот третий наш, но уже посчитали кто будет платить за кабалу в 15 лет, распределили на всех, в соседнем подъезде уже все платят и первый этаж тоже
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
950
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:43
#10
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ОСИ хорошо, но при условии что есть реальный совет дома и есть люди, кто сможет менять председателя ОСИ.

Скоро изменения будут в законе о ЖО. Члены совета дома будут избирать председателя ОСИ, срок полномочий его увеличивается.
Приложение Управдом платное, подписывают через егов мобайл.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7448
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:45
#11
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Цитата:
111:
у нас напоимер пешка он, там все делает миллионер предприниматель,


Разве пред.ОСИ - не ваш человек, так я понял, когда вы воевали с этими миллонерами и депутатами за брелки и шлагбаумы и до суда дело доходило и вы выигрывали??
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