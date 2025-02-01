Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51048
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 12:35
Наш многоквартирный дом опять лихорадит. И только ли наш? То шумели, рядили – уходить ли в ОСИ. Но собрания и новые инициативы не иссякают. Вот опять очередное, скоропостижное. Собирайтесь в три часа дня» (когда многие на работе – ну это уже мелочь). Для чего? Для принятия судьбоносного решения о запайке трубы мусоропровода.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2057
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 12:35
В Рудном в прошлом году много шума на эту тему было.
В итоге мусоропроводы заварили, забетонировали новые площадки, на которые поставили новые баки...
Тишина... Никто больше не шумит.
Видимо, лифты исправно работают.
В итоге мусоропроводы заварили, забетонировали новые площадки, на которые поставили новые баки...
Тишина... Никто больше не шумит.
Видимо, лифты исправно работают.
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:02
Цитата:
Тов. Бондаренко, ну что же вы так?
Во первых вонь и вонь адская.
Вы там мусоропровод в последний раз внутренние стенки с тараканами когда очищали?
Это одно.
Второе, элементарно освобождается площадь, которую можно использовать как колясочную, как велосипедную и тд, для всех жильцов дома.
Мы вот сейчас туда лифт будем складывать, чтоб потом сдавать на металлолом.
Это та площадь, где собственно стоял бак мусорный
[Исправлено: 111, 01.02.2025 - 14:04]
Что же касается собственно запайки мусоропроводов, да еще ради благой и священной гигиены, дабы мусор сразу выносился за пределы здания, то что, от этого отходов меньше станет? Правда, бывает, что необдуманно тот самый мусоропровод засоряют – мне самому не раз доводилось прочищать. Ну так и не все водители соблюдают правила движения. Давайте запретим личный автотранспорт. Да что водители! И не все хирурги удачливы. Заменим хирургию знахарством. Что же до собственно засорений и
Тов. Бондаренко, ну что же вы так?
Во первых вонь и вонь адская.
Вы там мусоропровод в последний раз внутренние стенки с тараканами когда очищали?
Это одно.
Второе, элементарно освобождается площадь, которую можно использовать как колясочную, как велосипедную и тд, для всех жильцов дома.
Мы вот сейчас туда лифт будем складывать, чтоб потом сдавать на металлолом.
Это та площадь, где собственно стоял бак мусорный
[Исправлено: 111, 01.02.2025 - 14:04]
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:05
Не говоря уже о той площади, где стоит сам мусоропровод, там можно решетку поставить, дверь, и использовать ее на каждом этаже для барахла.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:05
Цитата://А кто же в многоэтажке лихо откажется от лифта?//
Только жители ПЕРВЫХ и ВТОРЫХ этажей.
Только жители ПЕРВЫХ и ВТОРЫХ этажей.
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:12
Цитата:
Теперь не имеют права по новому закону.
И платить за лифт будут 15 лет и за обслугу
У нас так грузанули одиногого инвалида с первого этажа, сами акиматчики сказали что он обязан будет платить за лифт и там они уже будут разбираться с неплательщиками
[Исправлено: 111, 01.02.2025 - 14:14]
ACROS:
Только жители ПЕРВЫХ и ВТОРЫХ этажей.
Только жители ПЕРВЫХ и ВТОРЫХ этажей.
Теперь не имеют права по новому закону.
И платить за лифт будут 15 лет и за обслугу
У нас так грузанули одиногого инвалида с первого этажа, сами акиматчики сказали что он обязан будет платить за лифт и там они уже будут разбираться с неплательщиками
[Исправлено: 111, 01.02.2025 - 14:14]
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:14
Цитата://Но собрания и новые инициативы не иссякают. Вот опять очередное, скоропостижное. Собирайтесь в три часа дня» (когда многие на работе – ну это уже мелочь).//
Скачайте приложение "УПРАВДОМ" и лёжа на диване в режиме 24*7*365, где то в многострадальной матушке России или на тёплом египетском пляже или же в новомодных джунглях Вьетнама можно УСПЕШНО решать судьбу мусоропровода вонючего и с тараканами и не только его, но и судьбу вашего Председателя ОСИ, посредством дешёвого китайского смартфона путём голосования.
Скачайте приложение "УПРАВДОМ" и лёжа на диване в режиме 24*7*365, где то в многострадальной матушке России или на тёплом египетском пляже или же в новомодных джунглях Вьетнама можно УСПЕШНО решать судьбу мусоропровода вонючего и с тараканами и не только его, но и судьбу вашего Председателя ОСИ, посредством дешёвого китайского смартфона путём голосования.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:17
Цитата:
У нас вроде недавно освободили их от оплаты за пользование лифтом.
Что то какая то буча была по этому поводу в местном чате и вроде электронику лифта настроили что бы на вторых этажах не останавливался, так вроде.
111:
Теперь не имеют права по новому закону.
Теперь не имеют права по новому закону.
У нас вроде недавно освободили их от оплаты за пользование лифтом.
Что то какая то буча была по этому поводу в местном чате и вроде электронику лифта настроили что бы на вторых этажах не останавливался, так вроде.
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:18
Цитата:
Это практически невозможно, председатель себя окружает советом дома, ревизионной комиссией, какими то активистами, там пипец какая война идет, за подвальные метры и тд.
Председатель это почти на всю жизнь, у нас напоимер пешка он, там все делает миллионер предприниматель, набрав кучу таких же
ACROS:
но и судьбу вашего Председателя ОСИ,
но и судьбу вашего Председателя ОСИ,
Это практически невозможно, председатель себя окружает советом дома, ревизионной комиссией, какими то активистами, там пипец какая война идет, за подвальные метры и тд.
Председатель это почти на всю жизнь, у нас напоимер пешка он, там все делает миллионер предприниматель, набрав кучу таких же
Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:20
Цитата:
По идее да, второй еще непонятно, но первый этаж платит, у нас поменяли два лифта в ОСИ, сейчас вот третий наш, но уже посчитали кто будет платить за кабалу в 15 лет, распределили на всех, в соседнем подъезде уже все платят и первый этаж тоже
ACROS:
У нас вроде недавно освободили их от оплаты за пользование лифтом.
У нас вроде недавно освободили их от оплаты за пользование лифтом.
По идее да, второй еще непонятно, но первый этаж платит, у нас поменяли два лифта в ОСИ, сейчас вот третий наш, но уже посчитали кто будет платить за кабалу в 15 лет, распределили на всех, в соседнем подъезде уже все платят и первый этаж тоже
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 950
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:43
ОСИ хорошо, но при условии что есть реальный совет дома и есть люди, кто сможет менять председателя ОСИ.
Скоро изменения будут в законе о ЖО. Члены совета дома будут избирать председателя ОСИ, срок полномочий его увеличивается.
Приложение Управдом платное, подписывают через егов мобайл.
Скоро изменения будут в законе о ЖО. Члены совета дома будут избирать председателя ОСИ, срок полномочий его увеличивается.
Приложение Управдом платное, подписывают через егов мобайл.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Вперед, в пещеры!
Отправлено: 01.02.25 - 13:45
Цитата:
Разве пред.ОСИ - не ваш человек, так я понял, когда вы воевали с этими миллонерами и депутатами за брелки и шлагбаумы и до суда дело доходило и вы выигрывали??
111:
у нас напоимер пешка он, там все делает миллионер предприниматель,
у нас напоимер пешка он, там все делает миллионер предприниматель,
Разве пред.ОСИ - не ваш человек, так я понял, когда вы воевали с этими миллонерами и депутатами за брелки и шлагбаумы и до суда дело доходило и вы выигрывали??
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать