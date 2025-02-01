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Что же касается собственно запайки мусоропроводов, да еще ради благой и священной гигиены, дабы мусор сразу выносился за пределы здания, то что, от этого отходов меньше станет? Правда, бывает, что необдуманно тот самый мусоропровод засоряют – мне самому не раз доводилось прочищать. Ну так и не все водители соблюдают правила движения. Давайте запретим личный автотранспорт. Да что водители! И не все хирурги удачливы. Заменим хирургию знахарством. Что же до собственно засорений и

[Исправлено: 111, 01.02.2025 - 14:04]

Цитата:Тов. Бондаренко, ну что же вы так?Во первых вонь и вонь адская.Вы там мусоропровод в последний раз внутренние стенки с тараканами когда очищали?Это одно.Второе, элементарно освобождается площадь, которую можно использовать как колясочную, как велосипедную и тд, для всех жильцов дома.Мы вот сейчас туда лифт будем складывать, чтоб потом сдавать на металлолом.Это та площадь, где собственно стоял бак мусорный