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Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
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Я робот(Пользователи)
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- 51048
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 31.01.25 - 21:10
- Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. В шорт-лист вошли: госкорпорация "Росатом", корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF, - говорится в сообщении.
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(Полноправные пользователи)
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- 3915
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 10:36
Цитата:
Вот как таг получается?
Россия под санкциями и могут, раз предлагают, а Казахстан без санкций не может. Может тоже санкции ввести, тогда глядишь жизнь и наладится?
Kairat stayer:
Великие россияне под санкциями, с необходимыми комплектующими для строительства АЭС будут проблемы.
Великие россияне под санкциями, с необходимыми комплектующими для строительства АЭС будут проблемы.
Вот как таг получается?
Россия под санкциями и могут, раз предлагают, а Казахстан без санкций не может. Может тоже санкции ввести, тогда глядишь жизнь и наладится?
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 10:48
Цитата:
Хех, могут, так россияне, сказочники ещё те, поэтому и порождают сомнения! Построим до 2030 года 1000 самолётов .
Эл-починно:
Вот как таг получается? Россия под санкциями и могут, раз предлагают, а Казахстан без санкций не может. Может тоже санкции ввести, тогда глядишь жизнь и наладится?
Вот как таг получается? Россия под санкциями и могут, раз предлагают, а Казахстан без санкций не может. Может тоже санкции ввести, тогда глядишь жизнь и наладится?
Хех, могут, так россияне, сказочники ещё те, поэтому и порождают сомнения! Построим до 2030 года 1000 самолётов .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26418
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 11:43
Цитата:
Всё решаемо. Как вариант, санкционка будет к вам напрямую поступать, без посредничества России. А арматуру для железобетона и трубы они свои привезут. Схема рабочая, факт. А с двумя АЭС вообще можно крутить-мутить, туда сюда переставлять. Сразу оптом турбины брать, чтобы всем хватило
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 12:46]
Kairat stayer:
Великие россияне под санкциями, с необходимыми комплектующими для строительства АЭС будут проблемы.
Великие россияне под санкциями, с необходимыми комплектующими для строительства АЭС будут проблемы.
Всё решаемо. Как вариант, санкционка будет к вам напрямую поступать, без посредничества России. А арматуру для железобетона и трубы они свои привезут. Схема рабочая, факт. А с двумя АЭС вообще можно крутить-мутить, туда сюда переставлять. Сразу оптом турбины брать, чтобы всем хватило
[Исправлено: maxsaf, 01.02.2025 - 12:46]
Re: Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист...
Отправлено: 01.02.25 - 12:39
Цитата:
Получается ТАК: - ТРИДЦАТЬ лет нас куда то, всеми любимый некогда ЕБЛН, вёл и привёл к тому что:- его ученики при НЕСМЕТНЫХ богатствах нашей земли, которую нам дал Всевышний и сберегли для нас наши далёкие предки, доработались до того что в казне каждый год элементарно НЕ ХВАТАЕТ ДЕСЯТЬ триллионов тенге.
Это надо же так , как вы изящно выразились: "..ПОЛУЧАЕТСЯ...".
родом из Шанхая2022:
так чё получается за 30 лет незолежности не науку не производство не создали не выстроили.....зависили и будем зависить от РФ....
так чё получается за 30 лет незолежности не науку не производство не создали не выстроили.....зависили и будем зависить от РФ....
Получается ТАК: - ТРИДЦАТЬ лет нас куда то, всеми любимый некогда ЕБЛН, вёл и привёл к тому что:- его ученики при НЕСМЕТНЫХ богатствах нашей земли, которую нам дал Всевышний и сберегли для нас наши далёкие предки, доработались до того что в казне каждый год элементарно НЕ ХВАТАЕТ ДЕСЯТЬ триллионов тенге.
Это надо же так , как вы изящно выразились: "..ПОЛУЧАЕТСЯ...".
Re: Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист...
Отправлено: 01.02.25 - 12:45
Цитата:
Если бы Вован не подсказал: - мы и до первой не додумались бы, НАВЕРНОЕ.
Хорошо когда есть умные и вовремя подсказывающие соседи.
maxsaf:
вторая АЭС не понадобится
вторая АЭС не понадобится
Если бы Вован не подсказал: - мы и до первой не додумались бы, НАВЕРНОЕ.
Хорошо когда есть умные и вовремя подсказывающие соседи.
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 13:01
Цитата:
С такими горе строителями, можем вторичные санкций хапнуть! Атомная энергетика вроде у россиян развита, вот с комплектующими проблем много, под санкциями. Ненадёжные они, понтов не меньше наших у них будет, как выше отметил, как бы не по Сеньке шапка и тяжёлой ношей, это затея не оказалась. Лучше китайцы пусть строят, у них 54 действующих промышленных ядерных реактора, размещённых на 18 АЭС работают (Данные на 2022 год). Также 14 блоков находятся в стадии строительства и примерно 30 запланировано. .
maxsaf:
Всё решаемо. Как вариант, санкционка будет к вам напрямую поступать, без посредничества России. А арматуру для железобетона и трубы они свои привезут.
Всё решаемо. Как вариант, санкционка будет к вам напрямую поступать, без посредничества России. А арматуру для железобетона и трубы они свои привезут.
С такими горе строителями, можем вторичные санкций хапнуть! Атомная энергетика вроде у россиян развита, вот с комплектующими проблем много, под санкциями. Ненадёжные они, понтов не меньше наших у них будет, как выше отметил, как бы не по Сеньке шапка и тяжёлой ношей, это затея не оказалась. Лучше китайцы пусть строят, у них 54 действующих промышленных ядерных реактора, размещённых на 18 АЭС работают (Данные на 2022 год). Также 14 блоков находятся в стадии строительства и примерно 30 запланировано. .
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 13:10
Цитата:
...
Разговор уже о трёх идёт.
И да... Путин инициативы не проявлял. Наши сами заговорили о недостаточности существующих в Казахстане энергомощностей уже давно. И про АЭС тоже давно говорили.
Россия просто предложила свои услуги. Как и остальные, которые рассматриваются. Обычное дело. Есть спрос - появляется предложение.
Проблема в том, что у нас начальники не решительные и несамостоятельные. Инициативных и пробивных во власти нет.
Иначе первая АЭС уже работала бы.
ACROS:
мы и до первой не додумались бы
мы и до первой не додумались бы
...
Разговор уже о трёх идёт.
И да... Путин инициативы не проявлял. Наши сами заговорили о недостаточности существующих в Казахстане энергомощностей уже давно. И про АЭС тоже давно говорили.
Россия просто предложила свои услуги. Как и остальные, которые рассматриваются. Обычное дело. Есть спрос - появляется предложение.
Проблема в том, что у нас начальники не решительные и несамостоятельные. Инициативных и пробивных во власти нет.
Иначе первая АЭС уже работала бы.
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 13:38
Цитата:
Что то я не помню, вроде живу в Казахстане с рождения, что бы КОГДА то и КТО то вёл разговоры от дефиците электроэнергии и строительства АЭС, были разговоры о ПРЕРЕБРОСКЕ электролинии с севера на юг, на восток, на запад и обратно, для создания единой энергосети, так вроде.
Что то резко : возник вопрос о ДЕФИЦИТЕ электроэнергии и строительства АЭС да и выходит и не одной( то же не было НИКАКОГО разговора именно о ТРЁХ АЭС) , примерно такая же ситуация и точно так и с налогом на НДС в части его увеличения до 20% и снижения порога для перехода на НДС с 78 лямов на 15 лямов - ведь только в прошлом году и Токаев и Бектенев (это Премьер- если кто не знает) клятвенно ЗАВЕРЯЛИ всё бизнес-сообщество что именно роста НДС НЕ БУДЕТ; в прессе пишут что НЕОЖИДАННОЕ поднятие ставки НДС и опущение порога были РЕЗКО приняты из-за некогда полученных заёмных средств от Всемирного Банка, как бы это было одним из условием предоставление денег Казахстану.
Поэтому насчёт ПЛАНОВОСТИ и чего то такого в исполнительной власти - это натуральный БАРДАК- потому что министры меняются и часто с периодичностью раз в год и о никакой плановости и преемственности в их работе речи ПОКА не может и быть.
Завтра ЕЩЁ и ЧТО то кому то в голову придёт и скажут: - ТАК надо и так было ЗАПЛАНИРОВАНО.
Skeptic:
И про АЭС тоже давно говорили.
И про АЭС тоже давно говорили.
Что то я не помню, вроде живу в Казахстане с рождения, что бы КОГДА то и КТО то вёл разговоры от дефиците электроэнергии и строительства АЭС, были разговоры о ПРЕРЕБРОСКЕ электролинии с севера на юг, на восток, на запад и обратно, для создания единой энергосети, так вроде.
Что то резко : возник вопрос о ДЕФИЦИТЕ электроэнергии и строительства АЭС да и выходит и не одной( то же не было НИКАКОГО разговора именно о ТРЁХ АЭС) , примерно такая же ситуация и точно так и с налогом на НДС в части его увеличения до 20% и снижения порога для перехода на НДС с 78 лямов на 15 лямов - ведь только в прошлом году и Токаев и Бектенев (это Премьер- если кто не знает) клятвенно ЗАВЕРЯЛИ всё бизнес-сообщество что именно роста НДС НЕ БУДЕТ; в прессе пишут что НЕОЖИДАННОЕ поднятие ставки НДС и опущение порога были РЕЗКО приняты из-за некогда полученных заёмных средств от Всемирного Банка, как бы это было одним из условием предоставление денег Казахстану.
Поэтому насчёт ПЛАНОВОСТИ и чего то такого в исполнительной власти - это натуральный БАРДАК- потому что министры меняются и часто с периодичностью раз в год и о никакой плановости и преемственности в их работе речи ПОКА не может и быть.
Завтра ЕЩЁ и ЧТО то кому то в голову придёт и скажут: - ТАК надо и так было ЗАПЛАНИРОВАНО.
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 01.02.25 - 14:09
Цитата:
...
Значит, просто не интересовались этой темой. Поэтому для вас это неожиданно.
...
А вот с НДС да, неожиданно.
...
О какой плановости можно у нас говорить, если во власти нет людей, думающих хотя бы на пару лет вперёд...
Потому нет и преемственности в решениях. Каждый министр, не говоря уже о премьерах, при получении власти начинает всё "с нуля". Как будто до них никто ничего не делал.
ACROS:
Что то я не помню
Что то я не помню
...
Значит, просто не интересовались этой темой. Поэтому для вас это неожиданно.
...
А вот с НДС да, неожиданно.
...
О какой плановости можно у нас говорить, если во власти нет людей, думающих хотя бы на пару лет вперёд...
Потому нет и преемственности в решениях. Каждый министр, не говоря уже о премьерах, при получении власти начинает всё "с нуля". Как будто до них никто ничего не делал.
-
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