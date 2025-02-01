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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 13:32
#2221
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Цитата:
Эл-починно:
Ну не знаю, какое это, такое себе. Даже если проигнорировать статью (Оденем "голые" трубы) где речь как раз об экономии энергоресурсов, что бы не топить улицу.

При ПЛЮС 28?
При ПЛЮС 28 у нас по трубам или как их там, магистралям отопления нет, от слова СОВСЕМ!

[Исправлено: 111, 01.02.2025 - 14:33]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 13:36
#2222
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Ну прям все извернули.
Форточка повлияла теперь на не только всю девятиэтажку, а еще и на трубы, откуда эта вода поступает.
Не говоря уже о прогреве в 5 минут.
Сейчас дойдет до того, чтоб выиграть спор, что и на Америку и Трампа моя форточка действует..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17527
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 13:54
#2223
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Цитата:
Эл-починно:
Не сочтите за несвежесть, но что это за даты такие,

Год создания вчк и последний срок путина до которого он может сидеть
Цитата:
Эл-починно:
американский историк российского происхождения. Помоему этим всё сказано, давайте сюда ещё Тополя, Солженицына и иже с ними приплетём. Вам видимо мусор всякий читать

А что такого?
Ты тоже мусор получается?
Германский электрик русского происхождения
Я же тебя читаю ничего)
Цитата:
Эл-починно:
ну очень нравится. Хотя не факт, что не бес последствий.

Человек написал книгу
ФСБ взрывает Россию
Про рязанский сахар расследование что все это подстроено ФСБ
Не доверять ему нет оснований
Цитата:
таноми52:
Моя соседка по площадке.

Очень сочувствую
Не надо свой болезненный опыт общения с соседями переключать на других))
Решайте свои проблемы сами
Цитата:
таноми52:
А на форуме есть подобные типажи с подобными мозгами

Некоторые из них даже ты)Цитата:
таноми52:
Так что тупо ржите, победители!

Спасибо
Ржем дальше Цитата:
Skeptic:
Подробности... Нервным читать не советую

Мальчики в трусиках
Уже было
Читали
Один раз поверили но Россия тупо всех кинула кто поверил в ее бредни
Теперь новости о жертвах не воспринимаются серьезно
Да и при том
Даже если правда, Россия тоже самое творила в Украине
Вот ответка пришла
Хотели Киев за три дня
Получили итог
Сопереживать не получается

[Исправлено: abaika95, 01.02.2025 - 14:55]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7448
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.02.25 - 14:06
#2224
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Цитата:
111:
Форточка повлияла


Не скажите: - одно перезрелое или недозрелое яблоко случайно упавшее на голову НЕСТАНДАРТНО мыслящему человеку, КАРДИНАЛЬНО изменило науку и привело человечество к полётам в космос.

Так что при УМЕЛОЙ рекламной раскрутке и придания ей должной БИЗНЕС-ИДЕИ, ваша ФОРТОЧКА имеет большие потенциальные перспективы.

Цитата:
abaika95:
Вот ответка пришла


Читаю прессу - Украина вышла на ПЕРВОЕ место в мире по производству дронов и в ответ запускает сотни и тысяча ДЕШЁВЫХ в производстве и обслуживании дронов с одной единственной целью- уничтожить ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ комплекс России.
Уже пришли в негодность Волгоградский НПЗ, Нижненовгородский НПЗ, Ростовский НПЗ и суперсовременный НПЗ Лукой построенный по последнему слову техники и электроники, даже в Европе не было такого.
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