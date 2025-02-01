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≡ Проверки мобильных переводов: порог в миллион тенге введут в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51048
Проверки мобильных переводов: порог в миллион тенге введут в Казахстане
Отправлено: 01.02.25 - 11:09
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Cейчас банки обязаны передавать налоговикам данные о казахстанцах, которые получают более 100 переводов от разных лиц на протяжении 3 месяцев подряд. Еще один важный критерий: счет, на который поступают деньги, не предназначен для осуществления предпринимательской деятельности.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10225
Re: Проверки мобильных переводов: порог в миллион тенге введут в...
Отправлено: 01.02.25 - 11:09
#1
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Напугали людей,теперь за уборку в подъзде наличку собирают.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7448
Re: Проверки мобильных переводов: порог в миллион тенге введут в...
Отправлено: 01.02.25 - 11:13
#2
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Цитата:
Добринцофф:
еперь за уборку в подъзде наличку собирают.


В Жана Кале уборка подьездов и этажей включена в тариф по ОСИ-никаких проблем.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26418
Проверки мобильных переводов: порог в миллион тенге введут в Казахстане
Отправлено: 01.02.25 - 11:32
#3
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Деньги на запасные ключи от шлагбаума наличкой сдавать? Ну просто с их мошенническими ценами для бизнеса там легко за миллион перевалит безналом :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43182
Re: Проверки мобильных переводов: порог в миллион тенге введут в...
Отправлено: 01.02.25 - 13:28
#4
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Цитата:
maxsaf:
Деньги на запасные ключи от шлагбаума наличкой сдавать

Как правило используют детей, у нас так
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