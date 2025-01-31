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≡ В сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51045
В сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер
Отправлено: 31.01.25 - 14:32
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Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана назначен отечественный специалист Али Алиев. В бытность футболистом выступал за такие клубы, как "Кайрат", "Иртыш", "Тобол", "Кызылжар" и другие.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7436
Re: В сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер
Отправлено: 31.01.25 - 14:32
#1
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За примерно 14 лет игровой практики выступал в 12 клубах выходит:- в среднем в каждом клубе сыграл по 14 месяцев- какой то перекати поле.

Владелец ФК "Тобол" Жумаскалиев - когда то был хорошим нападающим, правда через чур щупленький был.

Посмотрим как на этом посту они справяться: - им главное: - НЕ ПОВТОРИТЬ достижение Саламовича: - БЕСПОБЕДНАЯ и БЕСГОЛЕВАЯ серия из ШЕСТИ матчей.

Им то ВСЁ равно не будут платить, работать будут почти ДАРОМ: почему их назначили и они согласились: - потому что в КФФ денег НЕТ.
Последние 500 000 ойеро забрал Черчесов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43172
Re: В сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер
Отправлено: 31.01.25 - 15:57
#2
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Хорошо что у него нет национальности.
Но похож на азербайджанца..
Значит самое главное, казахский язык знает, они там чем то похожи..
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
137
Re: В сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер
Отправлено: 31.01.25 - 21:14
#3
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Полный дурдом- невостребованный тренер оставшийся без команды (т.е. формально ни кому не нужный т.к. ранее его выгнали из "Кызылжара")- назначается гл.тренером НАЦИОНАЛЬНОЙ сборной..
Здесь даже комментировать ничего не надо, это всё что надо знать о компетенции спортивных деятелей и уровне футбола в Казахстане.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1853
Re: В сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер
Отправлено: 01.02.25 - 02:52
#4
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Цитата:
111:
Хорошо что у него нет национальности. Но похож на азербайджанца.. Значит самое главное, казахский язык знает, они там чем то похожи..


....всё правильно уважаемый мною Марик джан....Значит самое главное, казахский язык знает.....а то этого Черчесова взяли а он по нашему не бе не ме ни кукареку,он нашим титулованым футболистам про Ивана а они ему про барана,да чё говорить непонимали они друг друга вот и проигровали,а этот наш родной кровный по нашему бельсует,теперече дело пойдёт,выйдем на евро а там и на мир рукой подать.....
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26414
Re: В сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер
Отправлено: 01.02.25 - 09:02
#5
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Цитата:
111:
Хорошо что у него нет национальности. Но похож на азербайджанца..

Турок он



Цитата:
111:
Значит самое главное, казахский язык знает

А ты - не знаешь :lol:

Цитата:
родом из Шанхая2022:
всё правильно уважаемый мною Марик джан....Значит самое главное, казахский язык знает

Это не самое главное. 111 не знает, а вы его все равно уважаете. Так и живёт, уважаемый 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6967
В сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер
Отправлено: 01.02.25 - 09:19
#6
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Дали бы Саламычу доработать, невозможно видеть, как они все это делают!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6967
В сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер
Отправлено: 01.02.25 - 09:20
#7
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Уф, наконец перестал писать
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