Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 31.01.25 - 21:10
- Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. В шорт-лист вошли: госкорпорация "Росатом", корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF, - говорится в сообщении. Читать новость
Они этой мышиной вознёй уже позорятся на весь мир. "Независимые"... Независимым узбекам Россия уже строит АЭС. Независимой Турции строит одну, о второй говорят. И только наши "независимые" боятся гнева Госдепа.
ACROS: К бабке не ходить: будет строить Россия- это всё таки Вовкина идея и он её проталкивает, тем более Токаев сказал же уже: - какие ещё референдумы, что за блажь и игры с народом - построим ещё 2 АЭС
.....Вовка ещё будет строить три электростанции если память не изменяет в Кокчетаве,Устькомане и ещё третью не помню.....какая то зрада агрессор будет строить нам электростанции,сами не могём или неможим осилить опять приедут потомки депортированных и ссыльных строить нам будут,так чё получается за 30 лет незолежности не науку не производство не создали не выстроили.....зависили и будем зависить от РФ....
родом из Шанхая2022: так чё получается за 30 лет незолежности не науку не производство не создали не выстроили.....
Ах, так вы ещё и удивлены? Я тут во флуде не смог за несколько дней убедить одного товарища, что открытые настежь окна круглосуточно это деньги на ветер. Не понимает. Требует рассчитать ему ОБЪЕМ форточки
maxsaf: Я тут во флуде не смог за несколько дней убедить одного товарища, что открытые настежь окна круглосуточно это деньги на ветер.
Причём не только его, всех тех, кто по общедомовому счётчику платит, все это оплачивают. ПС - в том числе и те, до кого всего 25 градусов доходит и не могут уже так при отрытых окнах и балконных дверях, бельё за 15-ть минут сушить.
maxsaf: Ах, так вы ещё и удивлены? Я тут во флуде не смог за несколько дней убедить одного товарища, что открытые настежь окна круглосуточно это деньги на ветер. Не понимает. Требует рассчитать ему ОБЪЕМ форточки
.....понимаешь мы от этого совковского порока никак не можем избавится,хоть бери сотку гвоздь и заколачивай,бардюры менять,деревья пилить,улицы,населённый пункты научились переименовывать а вот экономии никак не научились,вот наша молодёжь учиться в европах,америках,даже Абайка четыре раза там был ,не знают учат их там или неучат форточки не открывать...чему только учат?
Эл-починно: так при отрытых окнах и балконных дверях, бельё за 15-ть минут сушить.
......это Эл почино наше казахстанское ноу хау представляешь тепло в доме и сушка белья при открытых форточках и балконных дверях,два в одном,это у вас там в Германиях и ваш машина и трокен машина сколько лектричества требуется а тут экономия......наврятле.....
родом из Шанхая2022: ..понимаешь мы от этого совковского порока никак не можем избавится,хоть бери сотку гвоздь и заколачивай,бардюры менять,деревья пилить,улицы,населённый пункты научились переименовывать а вот экономии никак не научились,вот наша молодёжь учиться в европах,америках,даже Абайка четыре раза там был ,не знают учат их там или неучат форточки не открывать...чему только учат?
Надо совместными усилиями искоренить это. Передовой опыт, он от вас на расстоянии вытянутой руки. Можете в любое время спросить меня, электрона, россиян форумных, как это у нас сделано, как у них, и лучшее себе перенять. По заграницам шибко не наездишься, а за спрос в лоб не дают. Может так и экономить научитесь, и потом избыток энергии продавать будете. Надо начать с малого - заставить номерного форточки лишние закрыть, и краны на батареях прикрыть. Если каждый так сделает - вторая АЭС не понадобится
Великие россияне под санкциями, с необходимыми комплектующими для строительства АЭС будут проблемы.
Резонный вопрос возникает: А по Сеньке ли шапка, смогут ли они освоить полный цикл строительства, по плечу ли им такое бремя? Как бы обузой не оказалось, если война продолжится, как тут говорят ура-патриоты и сказочники, тогда у них проблемы будут, вернее продолжаться и усугубится положение. Простые примеры: хотят до 2030 построить и ввести в эксплуатацию 1000 гражданских авиалайнеров, пока 1-2 только в год собирают. Серый Волк ранее соловьём заливался, мол какие у нас удобные и красивые Сапсаны, Ласточки, вот мы цивилизованные и передвигаемся на них. Их-то, немцы изготовили и движки Siemens AG установлены, теперь проблемы с обслуживанием и комплектующими.
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