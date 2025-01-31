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Хорошо что у него нет национальности. Но похож на азербайджанца.. Значит самое главное, казахский язык знает, они там чем то похожи..

Цитата:....всё правильно уважаемый мною Марик джан....Значит самое главное, казахский язык знает.....а то этого Черчесова взяли а он по нашему не бе не ме ни кукареку,он нашим титулованым футболистам про Ивана а они ему про барана,да чё говорить непонимали они друг друга вот и проигровали,а этот наш родной кровный по нашему бельсует,теперече дело пойдёт,выйдем на евро а там и на мир рукой подать.....