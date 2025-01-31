Отправлено: - 22:24

ACROS:

К бабке не ходить: будет строить Россия- это всё таки Вовкина идея и он её проталкивает, тем более Токаев сказал же уже: - какие ещё референдумы, что за блажь и игры с народом - построим ещё 2 АЭС

Цитата:.....Вовка ещё будет строить три электростанции если память не изменяет в Кокчетаве,Устькомане и ещё третью не помню.....какая то зрада агрессор будет строить нам электростанции,сами не могём или неможим осилить опять приедут потомки депортированных и ссыльных строить нам будут,так чё получается за 30 лет незолежности не науку не производство не создали не выстроили.....зависили и будем зависить от РФ....