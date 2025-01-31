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Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51045
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 31.01.25 - 21:10
- Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. В шорт-лист вошли: госкорпорация "Росатом", корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF, - говорится в сообщении.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 656
Re: Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист...
Отправлено: 31.01.25 - 21:10
Чтобы никого не обидеть, Правительство видимо наймет всех четырех подрядчиков! И это будет правильным решением!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2048
Re: Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист...
Отправлено: 31.01.25 - 21:27
Они этой мышиной вознёй уже позорятся на весь мир.
"Независимые"...
Независимым узбекам Россия уже строит АЭС. Независимой Турции строит одну, о второй говорят.
И только наши "независимые" боятся гнева Госдепа.
"Независимые"...
Независимым узбекам Россия уже строит АЭС. Независимой Турции строит одну, о второй говорят.
И только наши "независимые" боятся гнева Госдепа.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7436
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 31.01.25 - 22:05
Цитата://Оно будет принято в 2025 году с учетом национальных интересов Казахстана, международных норм и обязательств,//
К бабке не ходить: будет строить Россия- это всё таки Вовкина идея и он её проталкивает, тем более Токаев сказал же уже: - какие ещё референдумы, что за блажь и игры с народом - построим ещё 2 АЭС.
Тем более русские строят в долг, без денег заказчика и учитывая напряженность с так называемым бюджетом РАЗВИТИЯ( денег в казне- ЖОК- ПРОЕБ... и ПРОВОРОВАЛИ) Токаев очевидно выберет их.
[Исправлено: ACROS, 31.01.2025 - 23:23]
К бабке не ходить: будет строить Россия- это всё таки Вовкина идея и он её проталкивает, тем более Токаев сказал же уже: - какие ещё референдумы, что за блажь и игры с народом - построим ещё 2 АЭС.
Тем более русские строят в долг, без денег заказчика и учитывая напряженность с так называемым бюджетом РАЗВИТИЯ( денег в казне- ЖОК- ПРОЕБ... и ПРОВОРОВАЛИ) Токаев очевидно выберет их.
[Исправлено: ACROS, 31.01.2025 - 23:23]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7436
Re: Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист...
Отправлено: 31.01.25 - 22:08
Цитата:
Чего им её боятся- американцев нет же в списке претендентов.
Skeptic:
наши "независимые" боятся гнева Госдепа.
наши "независимые" боятся гнева Госдепа.
Чего им её боятся- американцев нет же в списке претендентов.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1850
Re: Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист...
Отправлено: 31.01.25 - 22:24
Цитата:
.....Вовка ещё будет строить три электростанции если память не изменяет в Кокчетаве,Устькомане и ещё третью не помню.....какая то зрада агрессор будет строить нам электростанции,сами не могём или неможим осилить опять приедут потомки депортированных и ссыльных строить нам будут,так чё получается за 30 лет незолежности не науку не производство не создали не выстроили.....зависили и будем зависить от РФ....
ACROS:
К бабке не ходить: будет строить Россия- это всё таки Вовкина идея и он её проталкивает, тем более Токаев сказал же уже: - какие ещё референдумы, что за блажь и игры с народом - построим ещё 2 АЭС
К бабке не ходить: будет строить Россия- это всё таки Вовкина идея и он её проталкивает, тем более Токаев сказал же уже: - какие ещё референдумы, что за блажь и игры с народом - построим ещё 2 АЭС
.....Вовка ещё будет строить три электростанции если память не изменяет в Кокчетаве,Устькомане и ещё третью не помню.....какая то зрада агрессор будет строить нам электростанции,сами не могём или неможим осилить опять приедут потомки депортированных и ссыльных строить нам будут,так чё получается за 30 лет незолежности не науку не производство не создали не выстроили.....зависили и будем зависить от РФ....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26409
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 31.01.25 - 22:55
Цитата:
Ах, так вы ещё и удивлены? Я тут во флуде не смог за несколько дней убедить одного товарища, что открытые настежь окна круглосуточно это деньги на ветер. Не понимает. Требует рассчитать ему ОБЪЕМ форточки
[Исправлено: maxsaf, 31.01.2025 - 23:56]
родом из Шанхая2022:
так чё получается за 30 лет незолежности не науку не производство не создали не выстроили.....
так чё получается за 30 лет незолежности не науку не производство не создали не выстроили.....
Ах, так вы ещё и удивлены? Я тут во флуде не смог за несколько дней убедить одного товарища, что открытые настежь окна круглосуточно это деньги на ветер. Не понимает. Требует рассчитать ему ОБЪЕМ форточки
[Исправлено: maxsaf, 31.01.2025 - 23:56]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3911
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 31.01.25 - 22:58
Цитата:
Причём не только его, всех тех, кто по общедомовому счётчику платит, все это оплачивают.
ПС - в том числе и те, до кого всего 25 градусов доходит и не могут уже так при отрытых окнах и балконных дверях, бельё за 15-ть минут сушить.
[Исправлено: Эл-починно, 01.02.2025 - 00:04]
maxsaf:
Я тут во флуде не смог за несколько дней убедить одного товарища, что открытые настежь окна круглосуточно это деньги на ветер.
Я тут во флуде не смог за несколько дней убедить одного товарища, что открытые настежь окна круглосуточно это деньги на ветер.
Причём не только его, всех тех, кто по общедомовому счётчику платит, все это оплачивают.
ПС - в том числе и те, до кого всего 25 градусов доходит и не могут уже так при отрытых окнах и балконных дверях, бельё за 15-ть минут сушить.
[Исправлено: Эл-починно, 01.02.2025 - 00:04]
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