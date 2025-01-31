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≡ Исключить потребительский обман в казахстанских супермаркетах обещает министр торговли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51045
Исключить потребительский обман в казахстанских супермаркетах обещает министр торговли
Отправлено: 31.01.25 - 12:11
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В Казахстане усилили требования к выкладке товаров в супермаркетах, чтобы исключить потребительский обман, заявил министр торговли и интеграции. Молоко в магазинах не должно находиться рядом с молочными напитками, а масло – со спредом, отметил министр.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7388
Re: Исключить потребительский обман в казахстанских...
Отправлено: 31.01.25 - 12:11
#1
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 требования к выкладке товаров в супермаркетах, чтобы исключить потребительский обман
Измельчали министры, решают пустяковые проблемы,а где-то замерзла картошка в пятнадцать вагонов,не могли дозвониться до министра
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3687
Исключить потребительский обман в казахстанских супермаркетах обещает министр торговли
Отправлено: 31.01.25 - 12:43
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
а где-то замерзла картошка в пятнадцать вагонов,не могли дозвониться до министра

Тут самая обычная коррупция. Писали на форумах, что цена вопроса - 100 баксов за вагон. Отстегнули бы кому надо 1500 баксов и не стояли бы вагоны.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1613
Re: Исключить потребительский обман в казахстанских...
Отправлено: 31.01.25 - 12:50
#3
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Надо как в США. Отдельно стоят натуральные продукты и отдельно химозные,чтобы люди знали что берут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43172
Re: Исключить потребительский обман в казахстанских...
Отправлено: 31.01.25 - 16:02
#4
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Что там, не они разве создали указания, чтобы например вместо литра продавать 1.93 на государственном уровне, чтобы завуалировать тем самым повышение цен?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7436
Re: Исключить потребительский обман в казахстанских...
Отправлено: 31.01.25 - 17:33
#5
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Цитата:
111:
например вместо литра продавать 1.93


Разве не так: место 1 л.- 0,9; вместо 1 кг. - 0.9 кг.

Цитата:
сайлау курманов:
Измельчали министры, решают пустяковые проблемы,


Ну да, - ему не один ли хер, где стоит молоко и стоит спред.
Может на кассу сел бы или грузчиком мешки потаскал бы в подсобку ?

Цитата:
юля елиссева:
Отстегнули бы кому надо 1500 баксов


Коррупция- двигатель производства в Казахстане - без неё ну никак.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
656
Re: Исключить потребительский обман в казахстанских...
Отправлено: 31.01.25 - 21:34
#6
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В США натуральные продукты на прилавке стоят для тех, у кого есть деньги, а не оригинальные для тех, кто экономит свой бюджет! Ведь мы уже находимся в условиях капитализма: доллар, инфляция, коррупционеры, мошенники, блатные номера авто, дорогие авто! Это делается для того, чтобы было видно, кто производит качественный продукт, и кто потребляет продукты собственного производства, которое из них качественное или некачественное! И чтобы потом ребенок спрашивал у родителя: А мы почему берем дешевое ., мы что бедные?Ответ: Нет мы плохо работаем, поэтому мы берем свое!
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