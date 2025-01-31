Re: Исключить потребительский обман в казахстанских...

Отправлено: - 21:34

В США натуральные продукты на прилавке стоят для тех, у кого есть деньги, а не оригинальные для тех, кто экономит свой бюджет! Ведь мы уже находимся в условиях капитализма: доллар, инфляция, коррупционеры, мошенники, блатные номера авто, дорогие авто! Это делается для того, чтобы было видно, кто производит качественный продукт, и кто потребляет продукты собственного производства, которое из них качественное или некачественное! И чтобы потом ребенок спрашивал у родителя: А мы почему берем дешевое ., мы что бедные?Ответ: Нет мы плохо работаем, поэтому мы берем свое!