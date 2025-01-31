Re: В сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер

Отправлено: - 14:32

За примерно 14 лет игровой практики выступал в 12 клубах выходит:- в среднем в каждом клубе сыграл по 14 месяцев- какой то перекати поле.



Владелец ФК "Тобол" Жумаскалиев - когда то был хорошим нападающим, правда через чур щупленький был.



Посмотрим как на этом посту они справяться: - им главное: - НЕ ПОВТОРИТЬ достижение Саламовича: - БЕСПОБЕДНАЯ и БЕСГОЛЕВАЯ серия из ШЕСТИ матчей.



Им то ВСЁ равно не будут платить, работать будут почти ДАРОМ: почему их назначили и они согласились: - потому что в КФФ денег НЕТ.

Последние 500 000 ойеро забрал Черчесов.