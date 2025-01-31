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≡ Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51044
Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист потенциальных подрядчиков
Отправлено: 31.01.25 - 21:10
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- Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС. В шорт-лист вошли: госкорпорация "Росатом", корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF, - говорится в сообщении.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
655
Re: Строительство АЭС в Казахстане: кто вошел в шорт-лист...
Отправлено: 31.01.25 - 21:10
#1
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Чтобы никого не обидеть, Правительство видимо наймет всех четырех подрядчиков! И это будет правильным решением!
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