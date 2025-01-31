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≡ Прогноз по паводку: в зоне риска только юг
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51044
Прогноз по паводку: в зоне риска только юг
Отправлено: 31.01.25 - 21:06
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31 января работники Костанайского «Казгидромета», специалисты по водным ресурсам, руководители Тобол-Торгайской бассейновой инспекции и сотрудники ДЧС дали комментарий по превентивным мероприятиям и возможному риску половодья в период весеннего снеготаяния.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7434
Re: Прогноз по паводку: в зоне риска только юг
Отправлено: 31.01.25 - 21:06
#1
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Самое главное: - можете что угодно говорить, озвучивать всевозможные прогнозы, но, что бы НЕ ОБЛАЖАЛИСЬ как в прошлом году.
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