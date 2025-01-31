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«Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему «закон Салтанат» может не сработать и как исказили значение «уят»
«Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему «закон Салтанат» может не сработать и как исказили значение «уят»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51044
«Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему «закон Салтанат» может не сработать и как исказили значение «уят»
Отправлено: 31.01.25 - 15:35
Даже самые успешные и богатые женщины, выросшие из покорных девочек, попадают в зависимость от партнеров и насильственные отношения. Все потому, что девочек приучили стыдиться не проявлять свои негативные эмоции, не говоря уже о том, чтобы заикнуться о разводе. Мыслями на эту тему поделилась психолог.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 223
Re: «Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему...
Отправлено: 31.01.25 - 15:35
ассоциированный член Американской Ассоциации психологов Бахыт АДРЫШЕВА- чему данная дама может научить?? Наши женщины-девушки за рубежом выглядят лучше, ухаживают за собой, более готовы к семейной жизни.. Не позволяют себе выходить в грязном- помятом. А там- сплошь мужиковатые особы, которые себя равняют с мужиками и все отстаивают свои права не готовить дома, не убираться- а зачем? Когда можно белье снести в прачечную. вызвать клинера для уборки , купить готовой еды и разогреть???? А то что дамам, которые хотят жить красиво и богато попадаются ушлепки- так это их вина не в меньшей степени- за что боролись, на то и напоролись.. Есть в биологии такой опыт- если лягушку бросить в горячую воду - она тут же выскочит, а если ее поместить в холодную и медленно греть до кипячения- сварится. Так нужно не доводить до варки.. Где родители, подруги, знакомые, которые просто бы взяли и подсказали во время кризиса- вали от него, чем быстрее тем лучше..
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43172
Re: «Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему...
Отправлено: 31.01.25 - 15:49
У меня жена не работает и никогда этого не делала, и как следствие не изменяет с каким нибудь начальником на работе.
Не знаю, может как то по другому, не замечал пока.
Это неправильно, надо судя по таким статьям, отправить ее в какую то командировку в Актау среди мужиков, зарплата, как и измены, 50 на 50 и тд.?
Детей 50 на 50 воспитывать, убирать, мыть полы, варить хавать, всё 50 на 50?
Зачем тогда такая жизнь и нафига нужна жена, тогда чем она отличаться будет от мужика то?
Вот это есть и реклама ЛГБТ, потому что мужики, зная что бабы теперь сами как полумужики, многие начнут выбирать нежных и чувственных мужчин, которые по их мнению лучше этих огрубевших баб, которых и бабами то назвать нельзя будет..
Так, просто они рожают, но и это исправляется..
Нас клонят такими статьями, чтоб тут расплодились геи и лесбиянки просто..
Не знаю, нормально это или нет, может от жизни отстал и из баб нужно делать мужиков, только отличие, у них не будет члена?
Не знаю, может как то по другому, не замечал пока.
Это неправильно, надо судя по таким статьям, отправить ее в какую то командировку в Актау среди мужиков, зарплата, как и измены, 50 на 50 и тд.?
Детей 50 на 50 воспитывать, убирать, мыть полы, варить хавать, всё 50 на 50?
Зачем тогда такая жизнь и нафига нужна жена, тогда чем она отличаться будет от мужика то?
Вот это есть и реклама ЛГБТ, потому что мужики, зная что бабы теперь сами как полумужики, многие начнут выбирать нежных и чувственных мужчин, которые по их мнению лучше этих огрубевших баб, которых и бабами то назвать нельзя будет..
Так, просто они рожают, но и это исправляется..
Нас клонят такими статьями, чтоб тут расплодились геи и лесбиянки просто..
Не знаю, нормально это или нет, может от жизни отстал и из баб нужно делать мужиков, только отличие, у них не будет члена?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17525
«Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему «закон Салтанат» может не сработать и как исказили значение «уят»
Отправлено: 31.01.25 - 16:06
Цитата:
статья с самого начала в фигню скатилась))
а в других странах девочек и темболее мальчиков не воспитывают в страхе требуя послушания и правильного поведения? нет я понимаю на западе новая этика и мораль-делай что хочешь, показывай промежность, снимайся в порно и завтра станешь уважаемой личностью и депутатом но разве в европе каких то лет 60-70 не было такой же пуританской морали как у нас? когда у женщин длину юбки измеряли чтобы не дай бог колени были видны? это что ДРУГОЕ? или хотите сказать если европа шагнула в сторону понижения нравственности (не свободы а именно понижения) нам тоже надо последовать? зачем? вот щас буду читать зачем нам это))
Цитата:
все века во всех культурах развод считался супер крайним делом
а теперь разводятся чаще чем замуж выходят))
почему? потому что психологини рассказывают что если мужик задержался на работе, один раз высказал притензию, закричал, что то не выполнил но обещал это красный флаг и нужно уходить от такого мужчины
типа зачем терпеть? ты же самая неотобразимая снежинка на земле, иди ищи дальше
просто психологини потом не рассказывают что у женщин после развода темболее с детьми жизнь в 90% случае ухудшается так как проблем накапливается больше больше больше и больше и такие женщины готовы уже хоть к кому в ноги упасть лишь бы он забрал часть проблем на себя. А когда женщина падает кому то в ноги либо навязывается (в сексуальном плане конечно же) это ведет к деградации личности и моральному упадку
поэтому в любой культуре женщина в разводе воспринималась почти что как падшая
и запад к слову в этом плане не слишком то далеко ушел от этой роли
по телику нам показывают манящие картинки как бизнес леди в разводе содержат двух трех детей, пашут на работе, все такие деловые и богатые-только цена потом этому депрессуха (самая распатроненная болезнь одиночек) таблетки, алкоголизм и даже наркотики (сначала медицинские)
Цитата:
вот вот
а подход сейчас ко всем одинаковый-разводись
Цитата:
и че тут такого? может она и стала успешной благодаря абьюзу?))
так же сейчас модно говорить о мужской ранимости
главное когда у успешного мужчины дома мегера третирующая его это считается поводом для сатиры и городского фольклора а если у женщины то это что-то прям плохое
Цитата:
ага))
усложняется развод когда мужчина арбузер тем что бизнес по сути его записаный на маму, а женщина там просто бизнес-вумен для видимости) разводится при таких вводных как то не комильфо) так и арбузерство можно потерпеть)
[Исправлено: Gljuk, 31.01.2025 - 16:18]
Девочек в Казахстане, как и во всей Центральной Азии, часто воспитывают в страхе, требуют послушания и правильного поведения
статья с самого начала в фигню скатилась))
а в других странах девочек и темболее мальчиков не воспитывают в страхе требуя послушания и правильного поведения? нет я понимаю на западе новая этика и мораль-делай что хочешь, показывай промежность, снимайся в порно и завтра станешь уважаемой личностью и депутатом но разве в европе каких то лет 60-70 не было такой же пуританской морали как у нас? когда у женщин длину юбки измеряли чтобы не дай бог колени были видны? это что ДРУГОЕ? или хотите сказать если европа шагнула в сторону понижения нравственности (не свободы а именно понижения) нам тоже надо последовать? зачем? вот щас буду читать зачем нам это))
Цитата:
Стигма развода, желание быть хорошей во чтобы то ни стало - со всем этим сложно справиться психике. Прибавьте к этому искаженное понятие уята и получите полный набор психологических травм, с которым сталкиваются женщины Центральной Азии.
все века во всех культурах развод считался супер крайним делом
а теперь разводятся чаще чем замуж выходят))
почему? потому что психологини рассказывают что если мужик задержался на работе, один раз высказал притензию, закричал, что то не выполнил но обещал это красный флаг и нужно уходить от такого мужчины
типа зачем терпеть? ты же самая неотобразимая снежинка на земле, иди ищи дальше
просто психологини потом не рассказывают что у женщин после развода темболее с детьми жизнь в 90% случае ухудшается так как проблем накапливается больше больше больше и больше и такие женщины готовы уже хоть к кому в ноги упасть лишь бы он забрал часть проблем на себя. А когда женщина падает кому то в ноги либо навязывается (в сексуальном плане конечно же) это ведет к деградации личности и моральному упадку
поэтому в любой культуре женщина в разводе воспринималась почти что как падшая
и запад к слову в этом плане не слишком то далеко ушел от этой роли
по телику нам показывают манящие картинки как бизнес леди в разводе содержат двух трех детей, пашут на работе, все такие деловые и богатые-только цена потом этому депрессуха (самая распатроненная болезнь одиночек) таблетки, алкоголизм и даже наркотики (сначала медицинские)
Цитата:
Кто-то от одного взгляда сильно ранится, кто-то и побои может терпеть..
вот вот
а подход сейчас ко всем одинаковый-разводись
Цитата:
Ко мне приходили клиентки успешные в профессиональной деятельности, с хорошим западным образованием, некоторые из них занимали должности руководителей. Но... продолжали терпеть браки с абьюзивными отношениями.
и че тут такого? может она и стала успешной благодаря абьюзу?))
так же сейчас модно говорить о мужской ранимости
главное когда у успешного мужчины дома мегера третирующая его это считается поводом для сатиры и городского фольклора а если у женщины то это что-то прям плохое
Цитата:
Иногда усложняют дело общий бизнес, общие крупные финансовые обязательства.
ага))
усложняется развод когда мужчина арбузер тем что бизнес по сути его записаный на маму, а женщина там просто бизнес-вумен для видимости) разводится при таких вводных как то не комильфо) так и арбузерство можно потерпеть)
[Исправлено: Gljuk, 31.01.2025 - 16:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17525
Re: «Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему...
Отправлено: 31.01.25 - 16:12
Цитата:
казалось бы парадокс
при автоматизации большинства рутинной домашней работы женщины должны отходить от роли домработниц и становится успешными учеными, политиками, инженерами выдающимися поэтами, режиссёрами и архитекторами. А самое главное если женщине не надо столько времени тратить на уборку и готовку она начнет заниматься собой
где итог то?
режиссёров чето так особо и не появилось (есть те кто по квоте прошел)
политики все сплошь какието невнятные
про ученых не слышно
кюри до сих пор главная женщина ученый
всё фигня
в древнем риме автоматизация работы зажиточной женщины была вообще 100% за нее все рабы делали
где выдающиеся женщины из древнего рима то? средневековья?
Михаил:
А там- сплошь мужиковатые особы, которые себя равняют с мужиками и все отстаивают свои права не готовить дома, не убираться- а зачем? Когда можно белье снести в прачечную. вызвать клинера для уборки , купить готовой еды и разогреть?
А там- сплошь мужиковатые особы, которые себя равняют с мужиками и все отстаивают свои права не готовить дома, не убираться- а зачем? Когда можно белье снести в прачечную. вызвать клинера для уборки , купить готовой еды и разогреть?
казалось бы парадокс
при автоматизации большинства рутинной домашней работы женщины должны отходить от роли домработниц и становится успешными учеными, политиками, инженерами выдающимися поэтами, режиссёрами и архитекторами. А самое главное если женщине не надо столько времени тратить на уборку и готовку она начнет заниматься собой
где итог то?
режиссёров чето так особо и не появилось (есть те кто по квоте прошел)
политики все сплошь какието невнятные
про ученых не слышно
кюри до сих пор главная женщина ученый
всё фигня
в древнем риме автоматизация работы зажиточной женщины была вообще 100% за нее все рабы делали
где выдающиеся женщины из древнего рима то? средневековья?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 655
«Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему «закон Салтанат» может не сработать и как исказили значение «уят»
Отправлено: 31.01.25 - 20:56
Где нет ответственности женщин, мужчин к семейным отношениям, семейному укладу, толку не будет!Не все вступают в брак по любви! У нас в КоБСе Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из брачно-семейных отношений, в т.ч. правом на защиту этих прав, если иное не установлено законодательными актами РК. Не надо тут видеть виновника всех невзгод мужчину, ведь и женщины есть такие, что выходят замуж,ради денег, праздной жизни, многие пьют спиртное, курят, но их родители уже не обращают на это внимание! Никому из женщин слова не скажи, сразу в штыки, а потом получает по фейсу! Это ответ за хамское поведение, за вульгарность! Многие приехали из деревень в городскую среду и естественно видят другой менталитет, понимают, что нужны только деньги, а если есть какие-то деньги, то почему бы их не потратить, как при социализме, не посоветовавшись со второй половинкой. Мужчина тоже сторона в семье и он тоже имеет право на взаимопонимание со стороны близких, он тоже имеет право знать, чем занимается его жена на работе, дома, как умеет готовить домашнюю еду, также и жена должна знать, что умеет муж! Где тратит деньги и на кого! Если появляются лишние и не учтенные в семейном бюджете, деньги в кармане, полученные за оказанные услуги, то как правило они тратятся налево или направо. Если женщина по складу характера, воспитания умеет только конфликтовать, никто не научил её готовить домашнюю еду, не умет воспитывать своих детей, умеет только употреблять спиртное, курит, не может стирать, штопать сама, а только под любым предлогом уклоняется от выполнения женских обязанностей, то тогда она обязана жить сама без мужа! Ведь не он же виноват, что СССР развалился и не стало работы, денег, навалилась опустошенность и всех под гребенку не надо виноватить! Думаю, что пора уже молодоженам и тем, кто находится в браке, через нотариуса составлять брачные договора, где указывать, чтобы не было скандалов, указывать все имущество, приобретенное до брака, с которым они вступают в брак или полученное во время супружеской жизни! И в случае развода, по брачному договору(ст.39-43 КоБС) каждый получит свое имущество, приобретенное до брака, также приобретенное во время брака! Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак(супружество), или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке (супружестве) и (или) в случае его расторжения. Брачный договор может предусмотреть имущественные права детей, рожденных или усыновленных в браке (супружестве). В брачном договоре может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов! Этот договор составляется не только во время брака, может быть заключен и во время супружеской жизни! Во время брака, ни коем случае нельзя продавать имущество, приобретенное до брака, а потом покупать на него квартиру, авто или другое имущество, то это за собой повлечет статус имущества, приобретенного во время брачных отношений! Если в ходе брака выясняется, что женщина проявляет меркантильность, то нужно думать, чтобы не наносить побоев во время ссоры, сразу расстаться и разделить имущество по брачному договору! Брачный договор как правило составляет нотариус и его же удостоверяет! Пользуйтесь! Зачем бить вообще женщину, при наличии брачного договора, меркантильность ничегонеделание пропадает. Ну если по пьянке распустил руки, то виноват тот кто руки распустил!
[Исправлено: абике, 31.01.2025 - 22:04]
[Исправлено: абике, 31.01.2025 - 22:04]
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