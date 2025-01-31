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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17525
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 19:52
Цитата:
это жена твоя чтоли или сестра?)) Цитата:
трампу пофиг
у него россия просто помогла сша разгромить германию
иди выскажи ему чтонибудь)
N0name:
предлагаю обсудить песню: "Натали, Утоли мои печали, Натали-и-и!"
предлагаю обсудить песню: "Натали, Утоли мои печали, Натали-и-и!"
это жена твоя чтоли или сестра?)) Цитата:
N0name:
Иосиф Виссарионович Сталин — один из самых известных мировых лидеров XX века, главным достижением которого стала победа Советского Союза над фашистской Германией, державшей в страхе весь мир.
Иосиф Виссарионович Сталин — один из самых известных мировых лидеров XX века, главным достижением которого стала победа Советского Союза над фашистской Германией, державшей в страхе весь мир.
трампу пофиг
у него россия просто помогла сша разгромить германию
иди выскажи ему чтонибудь)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3910
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 19:53
Цитата:
Рахмет, с радостью бы, но как ни будь сами.
Я думаю у вас там такие тоже есть, просто как пример...
saba:
Приезжай, сам не справлюсь, про стол повторю
Приезжай, сам не справлюсь, про стол повторю
Рахмет, с радостью бы, но как ни будь сами.
Я думаю у вас там такие тоже есть, просто как пример...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:03
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:17
Цитата:
Я от души, умею и люблю в энергетике копаться, иногда хочется своих друзей пригласить! У меня много друзей из ФРГ, хотел бы ещё одного добавить
Эл-починно:
, но как ни будь сами. Я думаю у вас там такие тоже есть, просто
, но как ни будь сами. Я думаю у вас там такие тоже есть, просто
Я от души, умею и люблю в энергетике копаться, иногда хочется своих друзей пригласить! У меня много друзей из ФРГ, хотел бы ещё одного добавить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17525
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:19
я не понимаю зачем мы дискутируем про сталина если у одного тут сплошная краснота прет?
хотя иронично)) тот кто выступает за совок покрасневший
хотя иронично)) тот кто выступает за совок покрасневший
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:27
Цитата:
Знаете, плохо ему наверное, один, всегда один
abaika95:
Знаете, плохо ему наверное, один, всегда один
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:33
Цитата:
Мы не дискутируем, иногда нужно бла бла бла,
abaika95:
мы дискутируе
мы дискутируе
Мы не дискутируем, иногда нужно бла бла бла,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17525
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:34
Цитата:
он не один)
этот день он явно не один)
он со мной) провожу бесплатную консультацию в личных сообщениях))
человек либо болен либо пьет сильно....
saba:
Знаете, плохо ему наверное, один, всегда один
Знаете, плохо ему наверное, один, всегда один
он не один)
этот день он явно не один)
он со мной) провожу бесплатную консультацию в личных сообщениях))
человек либо болен либо пьет сильно....
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:42
Я бы ответил , ой ой ой, сложно всё это
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:43
Цитата:
Он мне много написал, страшно за такого
saba:
Он мне много написал, страшно за такого
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:45
Цитата:
Я могу с Скептиком ругаться, но я всегда его уважаю! А с этим...
saba:
Я могу с Скептиком ругаться, но я всегда его уважаю! А с этим...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 21:03
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 21:14
Цитата:
Чем они отличаются от просто исконно русских ?
Цитата:
У нас походу всё дешёво - поэтому резко и все с февраля поднимают тарифы и на электроэнергию и на сотовую связь и на мусор и на воду и на налоги и на бензин и на автогаз-реалии Нового Казахстана.
111:
исконно русичам
исконно русичам
Чем они отличаются от просто исконно русских ?
Цитата:
Эл-починно:
в Казахстане отопление слишком дешёвое?
в Казахстане отопление слишком дешёвое?
У нас походу всё дешёво - поэтому резко и все с февраля поднимают тарифы и на электроэнергию и на сотовую связь и на мусор и на воду и на налоги и на бензин и на автогаз-реалии Нового Казахстана.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 21:16
Цитата:
И это ваша благодарность своей Родине !!!
maxsaf:
пусть мучаются
пусть мучаются
И это ваша благодарность своей Родине !!!
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