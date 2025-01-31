Отправлено: - 19:52

N0name:

предлагаю обсудить песню: "Натали, Утоли мои печали, Натали-и-и!"

N0name:

Иосиф Виссарионович Сталин — один из самых известных мировых лидеров XX века, главным достижением которого стала победа Советского Союза над фашистской Германией, державшей в страхе весь мир.

Цитата:это жена твоя чтоли или сестра?)) Цитата:трампу пофигу него россия просто помогла сша разгромить германиюиди выскажи ему чтонибудь)