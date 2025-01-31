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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17525
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 19:52
#2191
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Цитата:
N0name:
предлагаю обсудить песню: "Натали, Утоли мои печали, Натали-и-и!"

это жена твоя чтоли или сестра?)) Цитата:
N0name:
Иосиф Виссарионович Сталин — один из самых известных мировых лидеров XX века, главным достижением которого стала победа Советского Союза над фашистской Германией, державшей в страхе весь мир.

трампу пофиг
у него россия просто помогла сша разгромить германию
иди выскажи ему чтонибудь)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3910
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 19:53
#2192
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Цитата:
saba:
Приезжай, сам не справлюсь, про стол повторю

Рахмет, с радостью бы, но как ни будь сами.
Я думаю у вас там такие тоже есть, просто как пример...
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1252
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:03
#2193
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:17
#2194
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Цитата:
Эл-починно:
, но как ни будь сами. Я думаю у вас там такие тоже есть, просто

Я от души, умею и люблю в энергетике копаться, иногда хочется своих друзей пригласить! У меня много друзей из ФРГ, хотел бы ещё одного добавить
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17525
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:19
#2195
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я не понимаю зачем мы дискутируем про сталина если у одного тут сплошная краснота прет?
хотя иронично)) тот кто выступает за совок покрасневший
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:27
#2196
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Цитата:
abaika95:

Знаете, плохо ему наверное, один, всегда один
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:33
#2197
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Цитата:
abaika95:
мы дискутируе

Мы не дискутируем, иногда нужно бла бла бла,
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17525
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:34
#2198
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Цитата:
saba:
Знаете, плохо ему наверное, один, всегда один

он не один)
этот день он явно не один)
он со мной) провожу бесплатную консультацию в личных сообщениях))
человек либо болен либо пьет сильно....
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:42
#2199
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Я бы ответил , ой ой ой, сложно всё это
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:43
#2200
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Цитата:
saba:

Он мне много написал, страшно за такого
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 20:45
#2201
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Цитата:
saba:

Я могу с Скептиком ругаться, но я всегда его уважаю! А с этим...
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1252
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 21:03
#2202
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 21:14
#2203
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Цитата:
111:
исконно русичам


Чем они отличаются от просто исконно русских ?

Цитата:
Эл-починно:
в Казахстане отопление слишком дешёвое?


У нас походу всё дешёво - поэтому резко и все с февраля поднимают тарифы и на электроэнергию и на сотовую связь и на мусор и на воду и на налоги и на бензин и на автогаз-реалии Нового Казахстана.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7434
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 21:16
#2204
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Цитата:
maxsaf:
пусть мучаются


И это ваша благодарность своей Родине !!!
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