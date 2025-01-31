Тема котрая почему-то бесит наших форумных любителей показывать кое чо
Человек без образования Боевик даже не революционер (что важно) занимался разбоем на Кавказе Часть денег оставлял себе часть сдавал в общаг на будущее дело Общаг уходил в Швейцарию главе мафии Ленину 7-8 раз сидел Бегал из ссылки что до сих пор вызывает острые споры в кругах специалистов Убежать из ссылки можно,бегали многие Но не так часто и с таким пофигизмом Есть версия что Сталин был агентом охранного отделения попросту стукачом Поэтому к началу революции его так спокойно пропустили в Питер Внедрили в группу так сказать После революции Сталин ничем себе толком не проявил Оборона Царицына мелкая возня по сравнению с другими битвами И то Сталин больше мешал на фронте чем помогал После смерти Ленина (а может умышленного отправления) путем махинаций, аппаратных игр, подлогов, убийств конкурентов Сталин становится у руля огромной страны
Что важно! Сталин находясь у руля страны рулевым поставил не партию (партийных стариков он почти в полном объеме расстрелял) Он поставил спецслужбы руководить страной А спецслужбами руководили (не номинально типа Дзержинского -Менжжинского) а прямо бывшие царские генералы и офицеры охранного отделения и жандармерии так сказать военспецы из бывших.
Тоесть можно говорить о ситуации что 1) февральский а потом откбрський перворот устроили царские спецслужбы которых достал царь рохля а затем и временное правительство 2) Сталин внедренный агент спецслужб 3) СССР это страна созданная спецслужбами ради выгоды спецслужб и для целей спецслужб
Все разговоры про коммунизм итд это ширма для прикрытия
Данный тезис подчеркнут из книги историка спецслужб Фельштинского "1917-2036"
Иосиф Виссарионович Сталин — один из самых известных мировых лидеров XX века, главным достижением которого стала победа Советского Союза над фашистской Германией, державшей в страхе весь мир.
Благодаря его эффективному управлению и самоотверженности советского народа страна не только вернулась к довоенному уровню жизни, но и переросла его за считанные годы после окончания войны. Сталин активно развивал науку, образование, промышленность, инициировал открытие более тысячи пятисот уникальных предприятий — электростанций, конструкторских бюро, научных учреждений, агропромышленных, авиастроительных и машиностроительных производств. Первые АЭС появились у нас раньше, чем в Европе и США. В сталинское время был заложен и технический фундамент для освоения космоса. Как писали в иностранной прессе, советский лидер принял Россию с сохой, а оставил с ядерными реакторами. Благодаря его политике страна заняла лидирующую позицию на международной арене. Сталин, несмотря на неоднозначность методов правления, навсегда вписал свое имя в мировую историю. ИОСИФ СТАЛИН!
maxsaf: Баранья тупость это утверждать, что количество батарей на температуру практически не влияет
Нет, абсолютно, на пятом этаже у меня сейчас так. А га первом вот, квартиру которую я продал, да, поменял стояк на пластиковый и повлияло. Потому что стояк был забит элементарно, ну и попутно батареи насадил еще. Что там первично, вот уж догадайся.. Опять хочешь на медочи выйти? Ты же победитель!
Ну не знаю, какое это, такое себе. Даже если проигнорировать статью (Оденем "голые" трубы) где речь как раз об экономии энергоресурсов, что бы не топить улицу. То тут как раз чел, сам понаставил батарей и признаётся, что отапливает улицу. Только если в первом случае, потери тепла - проблема КТЭК, хотя тоже "повод" просто поднять тариф, то во втором случае, эти потери тепла идут через общедомовой счётчик. И соответственно оплачивается всеми (раскидывается на всех) жильцов. Может в Казахстане отопление слишком дешёвое? Может другим жильцам - соседям будет интересно, кому они обязаны за показания общедомового счётчика?!
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