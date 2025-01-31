Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 17:32

Итак про Сталина



Тема котрая почему-то бесит наших форумных любителей показывать кое чо



Человек без образования

Боевик даже не революционер (что важно) занимался разбоем на Кавказе

Часть денег оставлял себе часть сдавал в общаг на будущее дело

Общаг уходил в Швейцарию главе мафии Ленину

7-8 раз сидел

Бегал из ссылки что до сих пор вызывает острые споры в кругах специалистов

Убежать из ссылки можно,бегали многие

Но не так часто и с таким пофигизмом

Есть версия что Сталин был агентом охранного отделения попросту стукачом

Поэтому к началу революции его так спокойно пропустили в Питер

Внедрили в группу так сказать

После революции Сталин ничем себе толком не проявил

Оборона Царицына мелкая возня по сравнению с другими битвами

И то Сталин больше мешал на фронте чем помогал

После смерти Ленина (а может умышленного отправления) путем махинаций, аппаратных игр, подлогов, убийств конкурентов Сталин становится у руля огромной страны



Что важно! Сталин находясь у руля страны рулевым поставил не партию (партийных стариков он почти в полном объеме расстрелял)

Он поставил спецслужбы руководить страной

А спецслужбами руководили (не номинально типа Дзержинского -Менжжинского) а прямо бывшие царские генералы и офицеры охранного отделения и жандармерии так сказать военспецы из бывших.



Тоесть можно говорить о ситуации что

1) февральский а потом откбрський перворот устроили царские спецслужбы которых достал царь рохля а затем и временное правительство

2) Сталин внедренный агент спецслужб

3) СССР это страна созданная спецслужбами ради выгоды спецслужб и для целей спецслужб



Все разговоры про коммунизм итд это ширма для прикрытия



Данный тезис подчеркнут из книги историка спецслужб Фельштинского "1917-2036"