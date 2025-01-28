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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2481
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 11:15
#6941
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Цитата:
maxsaf:
Там это обсуждение идёт полным ходом, форумчанам не нравится, просят перейти в отдельную тему.

Создайте ветку. вы это умеете.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16022
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 11:25
#6942
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Цитата:
Тимур Гафуров: Создайте ветку. вы это умеете.
Жесче надо к максу Я уже сто раз ему говорю. Давай тему про Канаду мути. Нафиг нам разборки с Мариком и Абайкой.) стесняется что ли.?)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7430
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 11:46
#6943
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Они на это никак повлиять не могут.


Вы как бы правы и в то же время как быи нет: - установить краны в каждой батарее и проблема именно температуры в каждой квартире решиться, но не решиться проблема ОПЛАТЫ за количество потреблённого тепла, потому что НЕТ счётчика учёта тепла именно в КАЖДУЮ квартиру.
И это монополисту свехрВЫГОДНО, ( именно ТОПИТЬ улицу - ему и выгодно), а кто у нас диктует цены и соответственно жизнь в Казахстане - именно они: МОНОПОЛИСТЫ и ОЛИГАРХИ.

Цитата:
Тимур Гафуров:
Я увидел несоответствие в вашем сообщении.


Заграница нам НЕ ПОМОЖЕТ!!!

Грузите апельсины бочками!!!

Защитим отечественного товаропроизводителя!!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7430
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.25 - 11:49
#6944
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Цитата:
Vit:
стесняется что ли.?


Мы разве в теме, с Канадой??

А наши темы ему БЛИЗКИ- он же НАШ, далеко от нас не ушёл, и там ему ОНИ неинтересны-хоть и одет во всё заграничное и ботает по аглицки.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1234
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.25 - 16:10
#6945
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Здравствуйте многоуважаемый редактор, позвольте обратиться к вашему преосвяществу с вопросом. Какие правила форума нарушили мои посты № 2134,2135 или слова из популярной песни запрещены ? За сим разрешите нижайше откланяться . С вашего позволения буду ждать ответ с нетерпением.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2481
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.25 - 16:25
#6946
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Цитата:
N0name:
Какие правила форума нарушили мои посты № 2134,2135 или слова из популярной песни запрещены ?

2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки или не относящуюся к теме дискуссии.
Модератор смысловую нагрузку в этих и других ваших комментариях не увидел. Я - тоже.
Если вы считаете, что таковая нагрузка есть, поясняйте в самих комментариях.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1234
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.25 - 16:31
#6947
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Модератор смысловую нагрузку в этих и других ваших комментариях не увидел. Я - тоже.

0.0 какая смысловая нагрузка может быть во флуде, это просто слова из песни
впрочем, каждый думает в мену своей испорченности
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2481
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.01.25 - 16:38
#6948
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
какая смысловая нагрузка может быть во флуде

Читайте соглашение:
1.8. Специальная ветка «Флуд и оффтопик» предназначена для обсуждения событий и проблем, интересующих пользователей сайта (при условии, что эти темы не дублируют статьи в Ленте новостей и Текущем номере, опубликованные в течение двух недель до размещения поста пользователем). Пользователи имеют право публиковать здесь сообщения, содержащие тему для обсуждения таких событий и проблем, а также комментировать их. Личная переписка между пользователями в ветке не допускается.

Флуд - это тоже для обсуждения каких-либо тем.

Кроме того, вы нарушили еще один пункт, когда сменили аватарку:
2.3. Запрещается регистрация:
2.3.1. С именами пользователя (никами), схожими c никами уже существующих участников настолько, что это может ввести в заблуждение посетителей Форума. Регистрационная информация участников с такими именами может быть удалена в любое время без предупреждений. Запрещено также использовать анонимные псевдонимы (ники), содержащие лозунги, призывы и прочие словосочетания, нацеленные на провокацию.

Просим поставить аватарку, которая не нарушает правила сайта. В противном случае завтра ее заменит администрация сайта.
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