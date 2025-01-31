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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 13:32
#2131
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Цитата:
таноми52:
Сколько тупости вылезло на форум! Макс, Ваш разговор С Кайратом по результату равен моему с абайкой Как говорил Аркадий Райкин, есть люди, которые понимают, и есть, которые НЕ ПОНИМАЮТ!

У вас одно и тоже заметьте.
Вы с Максом по 25 раз за дискуссию провоцируете по мелкому, проигрывая в основном споре и вот как сейчас, всегда пытаетесь себе сами дать очки, мол я выиграл.
Когда никто не обращает внимания, вы через несколько страниц об этом опять, (только кому), наверно сами себе повторяете - Я выиграл.
Да, вы похожи такой прямолинейной скажем, бараньей тупостью, борясь до конца, пока соперник не устанет и не закончит бесполезный спор, потом кричите - Он убежал, а я выиграл!
Раздавая себе первые места..
Этого у вас не отнять..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 13:46
#2132
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Цитата:
abaika95:
Самокритика полезное дело Раз так,можете с Максом обратно залезть и не вылезать раз это такая тупость)


ЧТД!
Уровень - баба Нюра!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 13:49
#2133
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Цитата:
111:
111


Игнор!
Чья бы корова мычала...
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 14:29
#2134
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 14:32
#2135
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 14:46
#2136
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Цитата:
таноми52:
Уровень - баба Нюра

Это бабушка твоя что-ли? Что за болезненное упоминание этой бабы везде и всегда без причины? Цитата:
111:
Он убежал, а я выиграл!

Поэтому и нет смысла с ними дискутировать на серьезных щах)
Тупо ржи
Они же неповоротливые даже не поймут куда их спор заводит
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 14:47
#2137
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Цитата:
N0name:
кто тебя бедного обидел?

Богатого ты хотел сказать
Просто в глазах рябит уже от красных страниц
Успокойся иначе так и будешь работать для редакции
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 15:04
#2138
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 15:15
#2139
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 15:57
#2140
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Цитата:
abaika95:
Богатого ты хотел сказать

я хотел сказать то, что сказал, а ты не ответил
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 15:59
#2141
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Цитата:
abaika95:
Поэтому и нет смысла с ними дискутировать на серьезных щах)

Ну наверно высчитывать как влияет форточка на байпас отопления в плюс 28 на 9м этаже, на весь этот дом, имеется определенный смысл, чтобы законодательно запретить открывания форточек на 9х этажах..
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 16:15
#2142
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 16:16
#2143
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Цитата:
N0name:
я хотел сказать то, что сказал, а ты не ответил

я не знаю что ты хотел там сказать у тебя все сообщения удаляют)


и что у тебя там на аве написано? не понятно

редакцию попрошу сделать предупреждение тебе за использование чужого ника в аватарке)Цитата:
111:
Ну наверно высчитывать как влияет форточка на байпас отопления в плюс 28 на 9м этаже

я если честно не читал ваш диалог поэтому не имею понятия о чем там)

[Исправлено: Gljuk, 31.01.2025 - 16:27]
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 16:16
#2144
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Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 16:20
#2145
Комментарий удален модератором.
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