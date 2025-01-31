Отправлено: - 16:06

Девочек в Казахстане, как и во всей Центральной Азии, часто воспитывают в страхе, требуют послушания и правильного поведения



Стигма развода, желание быть хорошей во чтобы то ни стало - со всем этим сложно справиться психике. Прибавьте к этому искаженное понятие уята и получите полный набор психологических травм, с которым сталкиваются женщины Центральной Азии.



Кто-то от одного взгляда сильно ранится, кто-то и побои может терпеть..



Ко мне приходили клиентки успешные в профессиональной деятельности, с хорошим западным образованием, некоторые из них занимали должности руководителей. Но... продолжали терпеть браки с абьюзивными отношениями.



Иногда усложняют дело общий бизнес, общие крупные финансовые обязательства.



[Исправлено: Gljuk, 31.01.2025 - 16:18]

Цитата:статья с самого начала в фигню скатилась))а в других странах девочек и темболее мальчиков не воспитывают в страхе требуя послушания и правильного поведения? нет я понимаю на западе новая этика и мораль-делай что хочешь, показывай промежность, снимайся в порно и завтра станешь уважаемой личностью и депутатом но разве в европе каких то лет 60-70 не было такой же пуританской морали как у нас? когда у женщин длину юбки измеряли чтобы не дай бог колени были видны? это что ДРУГОЕ? или хотите сказать если европа шагнула в сторону понижения нравственности (не свободы а именно понижения) нам тоже надо последовать? зачем? вот щас буду читать зачем нам это))Цитата:все века во всех культурах развод считался супер крайним делома теперь разводятся чаще чем замуж выходят))почему? потому что психологини рассказывают что если мужик задержался на работе, один раз высказал притензию, закричал, что то не выполнил но обещал это красный флаг и нужно уходить от такого мужчинытипа зачем терпеть? ты же самая неотобразимая снежинка на земле, иди ищи дальшепросто психологини потом не рассказывают что у женщин после развода темболее с детьми жизнь в 90% случае ухудшается так как проблем накапливается больше больше больше и больше и такие женщины готовы уже хоть к кому в ноги упасть лишь бы он забрал часть проблем на себя. А когда женщина падает кому то в ноги либо навязывается (в сексуальном плане конечно же) это ведет к деградации личности и моральному упадкупоэтому в любой культуре женщина в разводе воспринималась почти что как падшаяи запад к слову в этом плане не слишком то далеко ушел от этой ролипо телику нам показывают манящие картинки как бизнес леди в разводе содержат двух трех детей, пашут на работе, все такие деловые и богатые-только цена потом этому депрессуха (самая распатроненная болезнь одиночек) таблетки, алкоголизм и даже наркотики (сначала медицинские)Цитата:вот вота подход сейчас ко всем одинаковый-разводисьЦитата:и че тут такого? может она и стала успешной благодаря абьюзу?))так же сейчас модно говорить о мужской ранимостиглавное когда у успешного мужчины дома мегера третирующая его это считается поводом для сатиры и городского фольклора а если у женщины то это что-то прям плохоеЦитата:ага))усложняется развод когда мужчина арбузер тем что бизнес по сути его записаный на маму, а женщина там просто бизнес-вумен для видимости) разводится при таких вводных как то не комильфо) так и арбузерство можно потерпеть)