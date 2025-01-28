Отправлено: - 16:31

Тимур Гафуров:

Модератор смысловую нагрузку в этих и других ваших комментариях не увидел. Я - тоже.

Цитата:0.0 какая смысловая нагрузка может быть во флуде, это просто слова из песнивпрочем, каждый думает в мену своей испорченности