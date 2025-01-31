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«Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему «закон Салтанат» может не сработать и как исказили значение «уят»
«Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему «закон Салтанат» может не сработать и как исказили значение «уят»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51040
«Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему «закон Салтанат» может не сработать и как исказили значение «уят»
Отправлено: 31.01.25 - 15:35
Даже самые успешные и богатые женщины, выросшие из покорных девочек, попадают в зависимость от партнеров и насильственные отношения. Все потому, что девочек приучили стыдиться не проявлять свои негативные эмоции, не говоря уже о том, чтобы заикнуться о разводе. Мыслями на эту тему поделилась психолог.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 223
Re: «Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему...
Отправлено: 31.01.25 - 15:35
ассоциированный член Американской Ассоциации психологов Бахыт АДРЫШЕВА- чему данная дама может научить?? Наши женщины-девушки за рубежом выглядят лучше, ухаживают за собой, более готовы к семейной жизни.. Не позволяют себе выходить в грязном- помятом. А там- сплошь мужиковатые особы, которые себя равняют с мужиками и все отстаивают свои права не готовить дома, не убираться- а зачем? Когда можно белье снести в прачечную. вызвать клинера для уборки , купить готовой еды и разогреть???? А то что дамам, которые хотят жить красиво и богато попадаются ушлепки- так это их вина не в меньшей степени- за что боролись, на то и напоролись.. Есть в биологии такой опыт- если лягушку бросить в горячую воду - она тут же выскочит, а если ее поместить в холодную и медленно греть до кипячения- сварится. Так нужно не доводить до варки.. Где родители, подруги, знакомые, которые просто бы взяли и подсказали во время кризиса- вали от него, чем быстрее тем лучше..
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43170
Re: «Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему...
Отправлено: 31.01.25 - 15:49
У меня жена не работает и никогда этого не делала, и как следствие не изменяет с каким нибудь начальником на работе.
Не знаю, может как то по другому, не замечал пока.
Это неправильно, надо судя по таким статьям, отправить ее в какую то командировку в Актау среди мужиков, зарплата, как и измены, 50 на 50 и тд.?
Детей 50 на 50 воспитывать, убирать, мыть полы, варить хавать, всё 50 на 50?
Зачем тогда такая жизнь и нафига нужна жена, тогда чем она отличаться будет от мужика то?
Вот это есть и реклама ЛГБТ, потому что мужики, зная что бабы теперь сами как полумужики, многие начнут выбирать нежных и чувственных мужчин, которые по их мнению лучше этих огрубевших баб, которых и бабами то назвать нельзя будет..
Так, просто они рожают, но и это исправляется..
Нас клонят такими статьями, чтоб тут расплодились геи и лесбиянки просто..
Не знаю, нормально это или нет, может от жизни отстал и из баб нужно делать мужиков, только отличие, у них не будет члена?
Не знаю, может как то по другому, не замечал пока.
Это неправильно, надо судя по таким статьям, отправить ее в какую то командировку в Актау среди мужиков, зарплата, как и измены, 50 на 50 и тд.?
Детей 50 на 50 воспитывать, убирать, мыть полы, варить хавать, всё 50 на 50?
Зачем тогда такая жизнь и нафига нужна жена, тогда чем она отличаться будет от мужика то?
Вот это есть и реклама ЛГБТ, потому что мужики, зная что бабы теперь сами как полумужики, многие начнут выбирать нежных и чувственных мужчин, которые по их мнению лучше этих огрубевших баб, которых и бабами то назвать нельзя будет..
Так, просто они рожают, но и это исправляется..
Нас клонят такими статьями, чтоб тут расплодились геи и лесбиянки просто..
Не знаю, нормально это или нет, может от жизни отстал и из баб нужно делать мужиков, только отличие, у них не будет члена?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17520
«Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему «закон Салтанат» может не сработать и как исказили значение «уят»
Отправлено: 31.01.25 - 16:06
Цитата:
статья с самого начала в фигню скатилась))
а в других странах девочек и темболее мальчиков не воспитывают в страхе требуя послушания и правильного поведения? нет я понимаю на западе новая этика и мораль-делай что хочешь, показывай промежность, снимайся в порно и завтра станешь уважаемой личностью и депутатом но разве в европе каких то лет 60-70 не было такой же пуританской морали как у нас? когда у женщин длину юбки измеряли чтобы не дай бог колени были видны? это что ДРУГОЕ? или хотите сказать если европа шагнула в сторону понижения нравственности (не свободы а именно понижения) нам тоже надо последовать? зачем? вот щас буду читать зачем нам это))
Цитата:
все века во всех культурах развод считался супер крайним делом
а теперь разводятся чаще чем замуж выходят))
почему? потому что психологини рассказывают что если мужик задержался на работе, один раз высказал притензию, закричал, что то не выполнил но обещал это красный флаг и нужно уходить от такого мужчины
типа зачем терпеть? ты же самая неотобразимая снежинка на земле, иди ищи дальше
просто психологини потом не рассказывают что у женщин после развода темболее с детьми жизнь в 90% случае ухудшается так как проблем накапливается больше больше больше и больше и такие женщины готовы уже хоть к кому в ноги упасть лишь бы он забрал часть проблем на себя. А когда женщина падает кому то в ноги либо навязывается (в сексуальном плане конечно же) это ведет к деградации личности и моральному упадку
поэтому в любой культуре женщина в разводе воспринималась почти что как падшая
и запад к слову в этом плане не слишком то далеко ушел от этой роли
по телику нам показывают манящие картинки как бизнес леди в разводе содержат двух трех детей, пашут на работе, все такие деловые и богатые-только цена потом этому депрессуха (самая распатроненная болезнь одиночек) таблетки, алкоголизм и даже наркотики (сначала медицинские)
Цитата:
вот вот
а подход сейчас ко всем одинаковый-разводись
Цитата:
и че тут такого? может она и стала успешной благодаря абьюзу?))
так же сейчас модно говорить о мужской ранимости
главное когда у успешного мужчины дома мегера третирующая его это считается поводом для сатиры и городского фольклора а если у женщины то это что-то прям плохое
Цитата:
ага))
усложняется развод когда мужчина арбузер тем что бизнес по сути его записаный на маму, а женщина там просто бизнес-вумен для видимости) разводится при таких вводных как то не комильфо) так и арбузерство можно потерпеть)
[Исправлено: Gljuk, 31.01.2025 - 16:18]
Девочек в Казахстане, как и во всей Центральной Азии, часто воспитывают в страхе, требуют послушания и правильного поведения
статья с самого начала в фигню скатилась))
а в других странах девочек и темболее мальчиков не воспитывают в страхе требуя послушания и правильного поведения? нет я понимаю на западе новая этика и мораль-делай что хочешь, показывай промежность, снимайся в порно и завтра станешь уважаемой личностью и депутатом но разве в европе каких то лет 60-70 не было такой же пуританской морали как у нас? когда у женщин длину юбки измеряли чтобы не дай бог колени были видны? это что ДРУГОЕ? или хотите сказать если европа шагнула в сторону понижения нравственности (не свободы а именно понижения) нам тоже надо последовать? зачем? вот щас буду читать зачем нам это))
Цитата:
Стигма развода, желание быть хорошей во чтобы то ни стало - со всем этим сложно справиться психике. Прибавьте к этому искаженное понятие уята и получите полный набор психологических травм, с которым сталкиваются женщины Центральной Азии.
все века во всех культурах развод считался супер крайним делом
а теперь разводятся чаще чем замуж выходят))
почему? потому что психологини рассказывают что если мужик задержался на работе, один раз высказал притензию, закричал, что то не выполнил но обещал это красный флаг и нужно уходить от такого мужчины
типа зачем терпеть? ты же самая неотобразимая снежинка на земле, иди ищи дальше
просто психологини потом не рассказывают что у женщин после развода темболее с детьми жизнь в 90% случае ухудшается так как проблем накапливается больше больше больше и больше и такие женщины готовы уже хоть к кому в ноги упасть лишь бы он забрал часть проблем на себя. А когда женщина падает кому то в ноги либо навязывается (в сексуальном плане конечно же) это ведет к деградации личности и моральному упадку
поэтому в любой культуре женщина в разводе воспринималась почти что как падшая
и запад к слову в этом плане не слишком то далеко ушел от этой роли
по телику нам показывают манящие картинки как бизнес леди в разводе содержат двух трех детей, пашут на работе, все такие деловые и богатые-только цена потом этому депрессуха (самая распатроненная болезнь одиночек) таблетки, алкоголизм и даже наркотики (сначала медицинские)
Цитата:
Кто-то от одного взгляда сильно ранится, кто-то и побои может терпеть..
вот вот
а подход сейчас ко всем одинаковый-разводись
Цитата:
Ко мне приходили клиентки успешные в профессиональной деятельности, с хорошим западным образованием, некоторые из них занимали должности руководителей. Но... продолжали терпеть браки с абьюзивными отношениями.
и че тут такого? может она и стала успешной благодаря абьюзу?))
так же сейчас модно говорить о мужской ранимости
главное когда у успешного мужчины дома мегера третирующая его это считается поводом для сатиры и городского фольклора а если у женщины то это что-то прям плохое
Цитата:
Иногда усложняют дело общий бизнес, общие крупные финансовые обязательства.
ага))
усложняется развод когда мужчина арбузер тем что бизнес по сути его записаный на маму, а женщина там просто бизнес-вумен для видимости) разводится при таких вводных как то не комильфо) так и арбузерство можно потерпеть)
[Исправлено: Gljuk, 31.01.2025 - 16:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17520
Re: «Воспитанные в атмосфере стыда...» - Психолог о том, почему...
Отправлено: 31.01.25 - 16:12
Цитата:
казалось бы парадокс
при автоматизации большинства рутинной домашней работы женщины должны отходить от роли домработниц и становится успешными учеными, политиками, инженерами выдающимися поэтами, режиссёрами и архитекторами. А самое главное если женщине не надо столько времени тратить на уборку и готовку она начнет заниматься собой
где итог то?
режиссёров чето так особо и не появилось (есть те кто по квоте прошел)
политики все сплошь какието невнятные
про ученых не слышно
кюри до сих пор главная женщина ученый
всё фигня
в древнем риме автоматизация работы зажиточной женщины была вообще 100% за нее все рабы делали
где выдающиеся женщины из древнего рима то? средневековья?
Михаил:
А там- сплошь мужиковатые особы, которые себя равняют с мужиками и все отстаивают свои права не готовить дома, не убираться- а зачем? Когда можно белье снести в прачечную. вызвать клинера для уборки , купить готовой еды и разогреть?
А там- сплошь мужиковатые особы, которые себя равняют с мужиками и все отстаивают свои права не готовить дома, не убираться- а зачем? Когда можно белье снести в прачечную. вызвать клинера для уборки , купить готовой еды и разогреть?
казалось бы парадокс
при автоматизации большинства рутинной домашней работы женщины должны отходить от роли домработниц и становится успешными учеными, политиками, инженерами выдающимися поэтами, режиссёрами и архитекторами. А самое главное если женщине не надо столько времени тратить на уборку и готовку она начнет заниматься собой
где итог то?
режиссёров чето так особо и не появилось (есть те кто по квоте прошел)
политики все сплошь какието невнятные
про ученых не слышно
кюри до сих пор главная женщина ученый
всё фигня
в древнем риме автоматизация работы зажиточной женщины была вообще 100% за нее все рабы делали
где выдающиеся женщины из древнего рима то? средневековья?
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