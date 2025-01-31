Отправлено: - 13:32

таноми52:

Сколько тупости вылезло на форум! Макс, Ваш разговор С Кайратом по результату равен моему с абайкой Как говорил Аркадий Райкин, есть люди, которые понимают, и есть, которые НЕ ПОНИМАЮТ!

Цитата:У вас одно и тоже заметьте.Вы с Максом по 25 раз за дискуссию провоцируете по мелкому, проигрывая в основном споре и вот как сейчас, всегда пытаетесь себе сами дать очки, мол я выиграл.Когда никто не обращает внимания, вы через несколько страниц об этом опять, (только кому), наверно сами себе повторяете - Я выиграл.Да, вы похожи такой прямолинейной скажем, бараньей тупостью, борясь до конца, пока соперник не устанет и не закончит бесполезный спор, потом кричите - Он убежал, а я выиграл!Раздавая себе первые места..Этого у вас не отнять..