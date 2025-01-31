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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 13:32
Цитата:
У вас одно и тоже заметьте.
Вы с Максом по 25 раз за дискуссию провоцируете по мелкому, проигрывая в основном споре и вот как сейчас, всегда пытаетесь себе сами дать очки, мол я выиграл.
Когда никто не обращает внимания, вы через несколько страниц об этом опять, (только кому), наверно сами себе повторяете - Я выиграл.
Да, вы похожи такой прямолинейной скажем, бараньей тупостью, борясь до конца, пока соперник не устанет и не закончит бесполезный спор, потом кричите - Он убежал, а я выиграл!
Раздавая себе первые места..
Этого у вас не отнять..
таноми52:
Сколько тупости вылезло на форум! Макс, Ваш разговор С Кайратом по результату равен моему с абайкой Как говорил Аркадий Райкин, есть люди, которые понимают, и есть, которые НЕ ПОНИМАЮТ!
Сколько тупости вылезло на форум! Макс, Ваш разговор С Кайратом по результату равен моему с абайкой Как говорил Аркадий Райкин, есть люди, которые понимают, и есть, которые НЕ ПОНИМАЮТ!
У вас одно и тоже заметьте.
Вы с Максом по 25 раз за дискуссию провоцируете по мелкому, проигрывая в основном споре и вот как сейчас, всегда пытаетесь себе сами дать очки, мол я выиграл.
Когда никто не обращает внимания, вы через несколько страниц об этом опять, (только кому), наверно сами себе повторяете - Я выиграл.
Да, вы похожи такой прямолинейной скажем, бараньей тупостью, борясь до конца, пока соперник не устанет и не закончит бесполезный спор, потом кричите - Он убежал, а я выиграл!
Раздавая себе первые места..
Этого у вас не отнять..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 13:46
Цитата:
ЧТД!
Уровень - баба Нюра!
abaika95:
Самокритика полезное дело Раз так,можете с Максом обратно залезть и не вылезать раз это такая тупость)
Самокритика полезное дело Раз так,можете с Максом обратно залезть и не вылезать раз это такая тупость)
ЧТД!
Уровень - баба Нюра!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 13:49
Цитата:
Игнор!
Чья бы корова мычала...
111:
111
111
Игнор!
Чья бы корова мычала...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 14:29
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 14:32
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 14:46
Цитата:
Это бабушка твоя что-ли? Что за болезненное упоминание этой бабы везде и всегда без причины? Цитата:
Поэтому и нет смысла с ними дискутировать на серьезных щах)
Тупо ржи
Они же неповоротливые даже не поймут куда их спор заводит
таноми52:
Уровень - баба Нюра
Уровень - баба Нюра
Это бабушка твоя что-ли? Что за болезненное упоминание этой бабы везде и всегда без причины? Цитата:
111:
Он убежал, а я выиграл!
Он убежал, а я выиграл!
Поэтому и нет смысла с ними дискутировать на серьезных щах)
Тупо ржи
Они же неповоротливые даже не поймут куда их спор заводит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 14:47
Цитата:
Богатого ты хотел сказать
Просто в глазах рябит уже от красных страниц
Успокойся иначе так и будешь работать для редакции
N0name:
кто тебя бедного обидел?
кто тебя бедного обидел?
Богатого ты хотел сказать
Просто в глазах рябит уже от красных страниц
Успокойся иначе так и будешь работать для редакции
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 15:04
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 15:15
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 15:57
Цитата:
я хотел сказать то, что сказал, а ты не ответил
abaika95:
Богатого ты хотел сказать
Богатого ты хотел сказать
я хотел сказать то, что сказал, а ты не ответил
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 15:59
Цитата:
Ну наверно высчитывать как влияет форточка на байпас отопления в плюс 28 на 9м этаже, на весь этот дом, имеется определенный смысл, чтобы законодательно запретить открывания форточек на 9х этажах..
abaika95:
Поэтому и нет смысла с ними дискутировать на серьезных щах)
Поэтому и нет смысла с ними дискутировать на серьезных щах)
Ну наверно высчитывать как влияет форточка на байпас отопления в плюс 28 на 9м этаже, на весь этот дом, имеется определенный смысл, чтобы законодательно запретить открывания форточек на 9х этажах..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 16:15
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 16:16
Цитата:
я не знаю что ты хотел там сказать у тебя все сообщения удаляют)
и что у тебя там на аве написано? не понятно
редакцию попрошу сделать предупреждение тебе за использование чужого ника в аватарке)Цитата:
я если честно не читал ваш диалог поэтому не имею понятия о чем там)
[Исправлено: Gljuk, 31.01.2025 - 16:27]
N0name:
я хотел сказать то, что сказал, а ты не ответил
я хотел сказать то, что сказал, а ты не ответил
я не знаю что ты хотел там сказать у тебя все сообщения удаляют)
и что у тебя там на аве написано? не понятно
редакцию попрошу сделать предупреждение тебе за использование чужого ника в аватарке)Цитата:
111:
Ну наверно высчитывать как влияет форточка на байпас отопления в плюс 28 на 9м этаже
Ну наверно высчитывать как влияет форточка на байпас отопления в плюс 28 на 9м этаже
я если честно не читал ваш диалог поэтому не имею понятия о чем там)
[Исправлено: Gljuk, 31.01.2025 - 16:27]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 16:16
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 16:20
Комментарий удален модератором.
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