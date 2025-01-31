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≡ В Казахстане могут построить две АЭС: что об этом известно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51038
В Казахстане могут построить две АЭС: что об этом известно
Отправлено: 31.01.25 - 10:56
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство АЭС, а также искать место для второй станции. Генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал о текущем этапе реализации проекта.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7429
Re: В Казахстане могут построить две АЭС: что об этом известно
Отправлено: 31.01.25 - 10:56
#1
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Цитата://поручил правительству совместно с "Самрук-Казына" разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли,///

Как это понимать: ПОРУЧИЛ и только сейчас- а, что до этого этого плана НЕ БЫЛО ?

Сама идея строительства и референдум и начало тендера и прочие движения по этому поводу- что тогда это было - диктант на СВОБОДНУЮ тему??
Вовкины ХОТЕЛКИ и ФАНТАЗИЯ наших???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26394
Re: В Казахстане могут построить две АЭС: что об этом известно
Отправлено: 31.01.25 - 11:03
#2
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Станций нет, а директор уже есть ))
Цитата:
Генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26394
Re: В Казахстане могут построить две АЭС: что об этом известно
Отправлено: 31.01.25 - 11:11
#3
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Цитата:
что об этом известно

Судя по статье - ничего не известно, одни вопросительные знаки :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17514
Re: В Казахстане могут построить две АЭС: что об этом известно
Отправлено: 31.01.25 - 12:58
#4
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Цитата:
Референдум был не про первую станцию, а про вообще атомную станцию. По-моему, нет необходимости проводить референдум", - заключил глава КАЭС.

Это как провести референдум с вопросом вы за мир?
-Да
-Нет

И тут же после референдума начать войну сославшись на то что голосовали то люди за мир, а про войну там речи не шло
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7429
Re: В Казахстане могут построить две АЭС: что об этом известно
Отправлено: 31.01.25 - 13:16
#5
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Цитата:
abaika95:
тут же после референдума начать войну


Ну, да чисто так: " вы за распад СССР " - НЕТ: - и тут же выпив водки и поохотившись на зубров, начать развал СССР.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7429
Re: В Казахстане могут построить две АЭС: что об этом известно
Отправлено: 31.01.25 - 13:37
#6
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Цитата: "..."Референдум был не про первую станцию, а про вообще атомную станцию..."

Как они, казахские чиновники, любят ВЕШАТЬ лапшу: недавно когда поднимали тарифы хозяева сотовых операторов, вернее власть давала им добро на поднятие тарифов, некий зам.министра цифрового развития ТВЁРДО сказал, что добавиться ЧЕТВЁРТЫЙ оператор сотовой связи и цены на основе конкуренции пойдут вниз.

Теперь оказывается этот четвёртый оператор даже и не знал что он должен зайти на рынок сотовой связи Казахстана, и этот зам.минстра оправдываясь сказал:"... что он имел ввиду ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ возможность подключения четвёртого оператор...", то есть элементарно ВРАЛ, чем и занимается власть все эти годы, оправдывая свою БЕСТОЛКОВОСТЬ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ.
ВРУТ и ВОРУЮТ- поэтому они и дошли до сегодняшнего состояния , что спасая свой разворованный бюджет и свою задницу от пинка Токаева, залезают в карман населения и малого бизнеса налогом от НДС.

Как этот надо ДОРАБОТАТЬСЯ этой власти , что в стране набитой природными ресурсами данными нам от Бога и от наших далёких предков, бюджета катастрофически НЕ ХВАТАЕТ каждый год и власти надо забирать на свои ненужные ХОТЕЛКИ деньги из Нац.Фонда, от будущего наших детей и внуков.
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