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Референдум был не про первую станцию, а про вообще атомную станцию. По-моему, нет необходимости проводить референдум", - заключил глава КАЭС.

Цитата:Это как провести референдум с вопросом вы за мир?-Да-НетИ тут же после референдума начать войну сославшись на то что голосовали то люди за мир, а про войну там речи не шло