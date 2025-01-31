Re: В Казахстане могут построить две АЭС: что об этом известно
Отправлено: 31.01.25 - 13:37
Цитата: "..."Референдум был не про первую станцию, а про вообще атомную станцию..."
Как они, казахские чиновники, любят ВЕШАТЬ лапшу: недавно когда поднимали тарифы хозяева сотовых операторов, вернее власть давала им добро на поднятие тарифов, некий зам.министра цифрового развития ТВЁРДО сказал, что добавиться ЧЕТВЁРТЫЙ оператор сотовой связи и цены на основе конкуренции пойдут вниз.
Теперь оказывается этот четвёртый оператор даже и не знал что он должен зайти на рынок сотовой связи Казахстана, и этот зам.минстра оправдываясь сказал:"... что он имел ввиду ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ возможность подключения четвёртого оператор...", то есть элементарно ВРАЛ, чем и занимается власть все эти годы, оправдывая свою БЕСТОЛКОВОСТЬ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ.
ВРУТ и ВОРУЮТ- поэтому они и дошли до сегодняшнего состояния , что спасая свой разворованный бюджет и свою задницу от пинка Токаева, залезают в карман населения и малого бизнеса налогом от НДС.
Как этот надо ДОРАБОТАТЬСЯ этой власти , что в стране набитой природными ресурсами данными нам от Бога и от наших далёких предков, бюджета катастрофически НЕ ХВАТАЕТ каждый год и власти надо забирать на свои ненужные ХОТЕЛКИ деньги из Нац.Фонда, от будущего наших детей и внуков.