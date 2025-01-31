Отправлено: - 11:28

maxsaf:

В данном случае вы являетесь прототипом для якобы мема, в котором Шариков произносит вашу фразу. Я конечно не против самокритики, но хотел убедиться, что вы сами отдаете отчёт своим действиям.

[Исправлено: Kairat stayer, 31.01.2025 - 12:32]

Цитата:Хех, да уж, странные суждения! С какой стати, создатель любого мема, может являться героем прототипом, можно взять вместо Шарикова (Персонаж повести Михаила Булгакова Собачье сердце, начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных), например А. Эйнштейна, тогда точно мем получится не забавным и не смешным.