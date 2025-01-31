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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:24
#2116
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Цитата:
Kairat stayer:
те лица, которые являются прототипами мемов или как-то с ними связаны

В данном случае вы являетесь прототипом для якобы мема, в котором Шариков произносит вашу фразу. Я конечно не против самокритики, но хотел убедиться, что вы сами отдаете отчёт своим действиям. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:26
#2117
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Цитата:
Kairat stayer:
похоже на - щенячий восторг

Для чего тут тире? Вас и так то непросто воспринимать, а такие выкрутасы вообще мозг ломают :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:28
#2118
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Цитата:
maxsaf:
В данном случае вы являетесь прототипом для якобы мема, в котором Шариков произносит вашу фразу. Я конечно не против самокритики, но хотел убедиться, что вы сами отдаете отчёт своим действиям.


Хех, да уж, странные суждения! С какой стати, создатель любого мема, может являться героем прототипом, можно взять вместо Шарикова (Персонаж повести Михаила Булгакова Собачье сердце, начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных), например А. Эйнштейна, тогда точно мем получится не забавным и не смешным. :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 31.01.2025 - 12:32]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:30
#2119
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Цитата:
maxsaf:
Для чего тут тире? Вас и так то непросто воспринимать, а такие выкрутасы вообще мозг ломают


Так, развиваться будете и быстрее - уровня Марика достигните :-P :-P :-P .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:36
#2120
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Цитата:
Kairat stayer:
С какой стати, создатель любого мема, может являться героем прототипом

Обычно так не бывает, но вы вот умудрились через Шарикова свою мысль передать :lol:

Цитата:
Kairat stayer:
тогда точно мем получится не забавным и не смешным

О, до вас начинает доходить? Похвально :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:42
#2121
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Цитата:
maxsaf:
Обычно так не бывает, но вы вот умудрились через Шарикова свою мысль передать


Цитата:
maxsaf:
О, до вас начинает доходить? Похвально


Если, реагируют те граждане, которые действительно в реалиях являются прототипами или связаны с ними, значит, я в правильном направлении движуху создаю! Как говорится собаки лают, а караван идёт! :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:43
#2122
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, развиваться будете и быстрее - уровня Марика достигните

Санитары!!! Это лютая дичь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:45
#2123
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Цитата:
Kairat stayer:
Если, реагируют те граждане, которые действительно в реалиях являются прототипами или связаны с ними, значит, я в правильном направлении движуху создаю! Как говорится собаки лают, а караван идёт! .

Если бы я был прототипом, вы бы там мои слова написали, а не свои собственные :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:04
#2124
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Цитата:
maxsaf:
Если бы я был прототипом, вы бы там мои слова написали, а не свои собственные


Детский лепет! :-P :-P :-P .
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2479
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:12
#2125
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Цитата:
abaika95:
Интересно любого другого за такое количество покраснений за один раз давно бы уже в БАН послали на неделю)) а тут ничего. Прям мистика

Вы имеете в виду формат "Только чтение"? Никакой мистики абсолютно. Эта мера применяется к пользователям, которые продолжают злостно нарушать после предупреждения редакции. А в данном случае были нарушения не злостные, хоть и многочисленные. Поэтому предупреждение делать не стали и переводить в чтение тоже.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:24
#2126
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Цитата:
maxsaf:
Если бы я был прототипом, вы бы там мои слова написали, а не свои собственные


Цитата:
Kairat stayer:
Детский лепет! .


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:44
#2127
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PZDЦ!
Сколько тупости вылезло на форум!
Макс, Ваш разговор С Кайратом по результату равен моему с абайкой :lol:
Как говорил Аркадий Райкин, есть люди, которые понимают, и есть, которые НЕ ПОНИМАЮТ!
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1224
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:53
#2128
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17514
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:54
#2129
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Цитата:
Тимур Гафуров:
продолжают злостно нарушать после предупреждения редакции.

Может стоит предупредить человека)
Меньше модерации придется проделывать Цитата:
таноми52:
Сколько тупости вылезло на форум!

Цитата:
таноми52:
Ваш разговор С Кайратом по результату равен моему с абайкой

Самокритика полезное дело
Раз так,можете с Максом обратно залезть и не вылезать раз это такая тупость)
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1224
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 13:05
#2130
Комментарий проходит проверку.
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