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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:24
Цитата:
В данном случае вы являетесь прототипом для якобы мема, в котором Шариков произносит вашу фразу. Я конечно не против самокритики, но хотел убедиться, что вы сами отдаете отчёт своим действиям.
Kairat stayer:
те лица, которые являются прототипами мемов или как-то с ними связаны
те лица, которые являются прототипами мемов или как-то с ними связаны
В данном случае вы являетесь прототипом для якобы мема, в котором Шариков произносит вашу фразу. Я конечно не против самокритики, но хотел убедиться, что вы сами отдаете отчёт своим действиям.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:26
Цитата:
Для чего тут тире? Вас и так то непросто воспринимать, а такие выкрутасы вообще мозг ломают
Kairat stayer:
похоже на - щенячий восторг
похоже на - щенячий восторг
Для чего тут тире? Вас и так то непросто воспринимать, а такие выкрутасы вообще мозг ломают
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:28
Цитата:
Хех, да уж, странные суждения! С какой стати, создатель любого мема, может являться героем прототипом, можно взять вместо Шарикова (Персонаж повести Михаила Булгакова Собачье сердце, начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных), например А. Эйнштейна, тогда точно мем получится не забавным и не смешным. .
[Исправлено: Kairat stayer, 31.01.2025 - 12:32]
maxsaf:
В данном случае вы являетесь прототипом для якобы мема, в котором Шариков произносит вашу фразу. Я конечно не против самокритики, но хотел убедиться, что вы сами отдаете отчёт своим действиям.
В данном случае вы являетесь прототипом для якобы мема, в котором Шариков произносит вашу фразу. Я конечно не против самокритики, но хотел убедиться, что вы сами отдаете отчёт своим действиям.
Хех, да уж, странные суждения! С какой стати, создатель любого мема, может являться героем прототипом, можно взять вместо Шарикова (Персонаж повести Михаила Булгакова Собачье сердце, начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных), например А. Эйнштейна, тогда точно мем получится не забавным и не смешным. .
[Исправлено: Kairat stayer, 31.01.2025 - 12:32]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:30
Цитата:
Так, развиваться будете и быстрее - уровня Марика достигните .
maxsaf:
Для чего тут тире? Вас и так то непросто воспринимать, а такие выкрутасы вообще мозг ломают
Для чего тут тире? Вас и так то непросто воспринимать, а такие выкрутасы вообще мозг ломают
Так, развиваться будете и быстрее - уровня Марика достигните .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:36
Цитата:
Обычно так не бывает, но вы вот умудрились через Шарикова свою мысль передать
Цитата:
О, до вас начинает доходить? Похвально
Kairat stayer:
С какой стати, создатель любого мема, может являться героем прототипом
С какой стати, создатель любого мема, может являться героем прототипом
Обычно так не бывает, но вы вот умудрились через Шарикова свою мысль передать
Цитата:
Kairat stayer:
тогда точно мем получится не забавным и не смешным
тогда точно мем получится не забавным и не смешным
О, до вас начинает доходить? Похвально
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:42
Цитата:
Цитата:
Если, реагируют те граждане, которые действительно в реалиях являются прототипами или связаны с ними, значит, я в правильном направлении движуху создаю! Как говорится собаки лают, а караван идёт! .
maxsaf:
Обычно так не бывает, но вы вот умудрились через Шарикова свою мысль передать
Обычно так не бывает, но вы вот умудрились через Шарикова свою мысль передать
Цитата:
maxsaf:
О, до вас начинает доходить? Похвально
О, до вас начинает доходить? Похвально
Если, реагируют те граждане, которые действительно в реалиях являются прототипами или связаны с ними, значит, я в правильном направлении движуху создаю! Как говорится собаки лают, а караван идёт! .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:43
Цитата:
Санитары!!! Это лютая дичь
Kairat stayer:
Так, развиваться будете и быстрее - уровня Марика достигните
Так, развиваться будете и быстрее - уровня Марика достигните
Санитары!!! Это лютая дичь
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 11:45
Цитата:
Если бы я был прототипом, вы бы там мои слова написали, а не свои собственные
Kairat stayer:
Если, реагируют те граждане, которые действительно в реалиях являются прототипами или связаны с ними, значит, я в правильном направлении движуху создаю! Как говорится собаки лают, а караван идёт! .
Если, реагируют те граждане, которые действительно в реалиях являются прототипами или связаны с ними, значит, я в правильном направлении движуху создаю! Как говорится собаки лают, а караван идёт! .
Если бы я был прототипом, вы бы там мои слова написали, а не свои собственные
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:04
Цитата:
Детский лепет! .
maxsaf:
Если бы я был прототипом, вы бы там мои слова написали, а не свои собственные
Если бы я был прототипом, вы бы там мои слова написали, а не свои собственные
Детский лепет! .
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2479
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:12
Цитата:
Вы имеете в виду формат "Только чтение"? Никакой мистики абсолютно. Эта мера применяется к пользователям, которые продолжают злостно нарушать после предупреждения редакции. А в данном случае были нарушения не злостные, хоть и многочисленные. Поэтому предупреждение делать не стали и переводить в чтение тоже.
abaika95:
Интересно любого другого за такое количество покраснений за один раз давно бы уже в БАН послали на неделю)) а тут ничего. Прям мистика
Интересно любого другого за такое количество покраснений за один раз давно бы уже в БАН послали на неделю)) а тут ничего. Прям мистика
Вы имеете в виду формат "Только чтение"? Никакой мистики абсолютно. Эта мера применяется к пользователям, которые продолжают злостно нарушать после предупреждения редакции. А в данном случае были нарушения не злостные, хоть и многочисленные. Поэтому предупреждение делать не стали и переводить в чтение тоже.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:24
Цитата:
Цитата:
maxsaf:
Если бы я был прототипом, вы бы там мои слова написали, а не свои собственные
Если бы я был прототипом, вы бы там мои слова написали, а не свои собственные
Цитата:
Kairat stayer:
Детский лепет! .
Детский лепет! .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:44
PZDЦ!
Сколько тупости вылезло на форум!
Макс, Ваш разговор С Кайратом по результату равен моему с абайкой
Как говорил Аркадий Райкин, есть люди, которые понимают, и есть, которые НЕ ПОНИМАЮТ!
Сколько тупости вылезло на форум!
Макс, Ваш разговор С Кайратом по результату равен моему с абайкой
Как говорил Аркадий Райкин, есть люди, которые понимают, и есть, которые НЕ ПОНИМАЮТ!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:53
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17514
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 12:54
Цитата:
Может стоит предупредить человека)
Меньше модерации придется проделывать Цитата:
Цитата:
Самокритика полезное дело
Раз так,можете с Максом обратно залезть и не вылезать раз это такая тупость)
Тимур Гафуров:
продолжают злостно нарушать после предупреждения редакции.
продолжают злостно нарушать после предупреждения редакции.
Может стоит предупредить человека)
Меньше модерации придется проделывать Цитата:
таноми52:
Сколько тупости вылезло на форум!
Сколько тупости вылезло на форум!
Цитата:
таноми52:
Ваш разговор С Кайратом по результату равен моему с абайкой
Ваш разговор С Кайратом по результату равен моему с абайкой
Самокритика полезное дело
Раз так,можете с Максом обратно залезть и не вылезать раз это такая тупость)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 13:05
Комментарий проходит проверку.
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