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≡ Синхронные сбои: что будет с интернетом в Казахстане при блокировках сети в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51037
Синхронные сбои: что будет с интернетом в Казахстане при блокировках сети в России
Отправлено: 31.01.25 - 10:23
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Могут ли сбои и блокировки интернета в России отразиться на пользователях Казахстана, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек. Вице-министр отметил, что у Казахстана имеются и другие выходы на глобальную сеть.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1612
Re: Синхронные сбои: что будет с интернетом в Казахстане при...
Отправлено: 31.01.25 - 10:23
#1
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И нефть надо через азеров качать. Но ЭКСПО построили вместо путепровода.
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