Отправлено: - 10:17

Я могу с радостью поделиться, потому что у меня тоже есть дети, участники этой программы

У министров,Акимов, депутатов как по закону подлости по 5-6 детейСын рабочего темболее на юге получит 129 долларов ему это как раз на новые джинсы и красовки чтобы бюджет родителей не трогатьА сын министра получит эти 129 баксов для него это копейки, спустит за день на кальянчик и коктейльчикТак стоит ли всем выплачивать эти бабки если в бюджете огромная дыра?Цитата:Председатель нац банка мог бы и не позориться рассказывая что его дети тоже бюджет дербанятНет сделать жест,сказав что он отказался от выплат своим детям и переводит сумму на счёт детского дома, но не понимают не понимают ещё наши чиновники что при политике "затягивании поясов" если рабочий затянет пояс на животе, то чиновнику затянут на шее