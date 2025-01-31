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Сколько денег получат юные казахстанцы по проекту "Нацфонд – детям" за 2024 год
Сколько денег получат юные казахстанцы по проекту "Нацфонд – детям" за 2024 год
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