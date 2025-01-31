НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько денег получат юные казахстанцы по проекту "Нацфонд – детям" за 2024 год
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51037
Сколько денег получат юные казахстанцы по проекту "Нацфонд – детям" за 2024 год
Отправлено: 31.01.25 - 09:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несовершеннолетние граждане Казахстана получат 129 долларов по проекту "Национальный фонд – детям". Деньги детям переведут 31 января. Проверить начисления казахстанцы могут на сайте программы.
Читать новость

A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7426
Re: Сколько денег получат юные казахстанцы по проекту...
Отправлено: 31.01.25 - 09:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://В этом году мы получили неплохой инвестиционный доход//

Поправка: "...не ВЫ, а мать природа- это же деньги от нефти и газа и от богатств подземных, ваша задача ПРОСТАЯ - сохранить то что дала ВАМ природа и наши предки, и не РАЗВОРОВАТЬ...."
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17512
Re: Сколько денег получат юные казахстанцы по проекту...
Отправлено: 31.01.25 - 10:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У министров,Акимов, депутатов как по закону подлости по 5-6 детей

Сын рабочего темболее на юге получит 129 долларов ему это как раз на новые джинсы и красовки чтобы бюджет родителей не трогать
А сын министра получит эти 129 баксов для него это копейки, спустит за день на кальянчик и коктейльчик

Так стоит ли всем выплачивать эти бабки если в бюджете огромная дыра?

Цитата:
Я могу с радостью поделиться, потому что у меня тоже есть дети, участники этой программы

Председатель нац банка мог бы и не позориться рассказывая что его дети тоже бюджет дербанят
Нет сделать жест,сказав что он отказался от выплат своим детям и переводит сумму на счёт детского дома, но не понимают не понимают ещё наши чиновники что при политике "затягивании поясов" если рабочий затянет пояс на животе, то чиновнику затянут на шее
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS