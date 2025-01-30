Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 20:25
Украинец: в такой оккупации согласен жить до конца своих дней.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4187
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 20:27
Цитата:
(Задумчиво) И куда ж тебя унесло, баба Нюра?
Опять мимо смысла моего поста. Ты что, в танке?
Я скорблю, что теперешним постсоветским, так же, как и советским, на их веку не доведётся, скорее всего, прожить в мире ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО СМЕРТИ.
Ты утверждаешь, что прибалтам это удалось!
Я тебе говорю, что ещё не вечер, и средняя продолжительность жизни, пусть даже несчастного постсоветского человека, не 30 лет, прошедших с развала СССР, он будет жить дальше и у него ещё есть опасность вляпаться в военные заварушки...
Ты выхватываешь из эти постов отдельные слова, которые не передают мою мысль, и, видимо, в унисон со своим потоком сознания, выливаешь на форум то, что вертится в твоём потоке
Цитата Абайки:"Мне нравится разбивать на составные ваш бред"
Ну и кто тут бред несёт? Ты даже бабу Нюру переплюнул!
[Исправлено: таноми52, 30.01.2025 - 20:28]
abaika95:
таноми52: Речь шла о том, что вряд-ли кто из постсоветских народов сможет избежать мировых катаклизмов, которые уже маячат на горизонте, прожить в мире от рождения и до старости
Ну и? Советский народ что-ли избежал эти катаклизмы?
таноми52: Речь шла о том, что вряд-ли кто из постсоветских народов сможет избежать мировых катаклизмов, которые уже маячат на горизонте, прожить в мире от рождения и до старости
Ну и? Советский народ что-ли избежал эти катаклизмы?
(Задумчиво) И куда ж тебя унесло, баба Нюра?
Опять мимо смысла моего поста. Ты что, в танке?
Я скорблю, что теперешним постсоветским, так же, как и советским, на их веку не доведётся, скорее всего, прожить в мире ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО СМЕРТИ.
Ты утверждаешь, что прибалтам это удалось!
Я тебе говорю, что ещё не вечер, и средняя продолжительность жизни, пусть даже несчастного постсоветского человека, не 30 лет, прошедших с развала СССР, он будет жить дальше и у него ещё есть опасность вляпаться в военные заварушки...
Ты выхватываешь из эти постов отдельные слова, которые не передают мою мысль, и, видимо, в унисон со своим потоком сознания, выливаешь на форум то, что вертится в твоём потоке
Цитата Абайки:"Мне нравится разбивать на составные ваш бред"
Ну и кто тут бред несёт? Ты даже бабу Нюру переплюнул!
[Исправлено: таноми52, 30.01.2025 - 20:28]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2271
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17508
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 23:39
Цитата:
Даже загуглил кто ето
Какой-то чел 95 г.р.
Я не 95 года
Ищи дальше ищейка Цитата:
Мимо мимо мамкин детектив
Я ближе к тебе чем тебе кажется
Я настолько рядом что может быть сейчас тебе в комп заглядываю)
Цитата:
А куда им деваться
У них религия (полит коммунизм) построена на том что Сталин дал Мао наставление в путь
Такой волхв для Иисуса
N0name:
неужели (урманов)
неужели (урманов)
Даже загуглил кто ето
Какой-то чел 95 г.р.
Я не 95 года
Ищи дальше ищейка Цитата:
N0name:
школа №1 тоже ошибся?
школа №1 тоже ошибся?
Мимо мимо мамкин детектив
Я ближе к тебе чем тебе кажется
Я настолько рядом что может быть сейчас тебе в комп заглядываю)
Цитата:
N0name:
как видшь до сих пор любят
как видшь до сих пор любят
А куда им деваться
У них религия (полит коммунизм) построена на том что Сталин дал Мао наставление в путь
Такой волхв для Иисуса
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17508
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 23:43
Цитата:
Нет в Киберпанке
А причем тут видеоигры?Цитата:
И чё? Чё за бабские стенания?
Бабы водки напьются и рассуждают обо всем и ни о чем вот так как ты
Сократов из себя строят) Цитата:
И чё?
Лечь и расплакаться?Цитата:
Если слова в твоих предложениях не передают твою мысль то я не знаю ещё как твою мысль выловить в потоке
Смайликами общайся может больше логики будет)
таноми52:
Ты что, в танке?
Ты что, в танке?
Нет в Киберпанке
А причем тут видеоигры?Цитата:
таноми52:
Я скорблю, что теперешним постсоветским, так же, как и советским, на их веку не доведётся, скорее всего, прожить в мире ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО СМЕРТИ.
Я скорблю, что теперешним постсоветским, так же, как и советским, на их веку не доведётся, скорее всего, прожить в мире ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО СМЕРТИ.
И чё? Чё за бабские стенания?
Бабы водки напьются и рассуждают обо всем и ни о чем вот так как ты
Сократов из себя строят) Цитата:
таноми52:
он будет жить дальше и у него ещё есть опасность вляпаться в военные заварушки
он будет жить дальше и у него ещё есть опасность вляпаться в военные заварушки
И чё?
Лечь и расплакаться?Цитата:
таноми52:
Ты выхватываешь из эти постов отдельные слова, которые не передают мою мысль
Ты выхватываешь из эти постов отдельные слова, которые не передают мою мысль
Если слова в твоих предложениях не передают твою мысль то я не знаю ещё как твою мысль выловить в потоке
Смайликами общайся может больше логики будет)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 00:48
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 00:49
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 00:50
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 00:53
Цитата:
Может вы тоже что-то не то едите?
Цитата:
тыц
[Исправлено: maxsaf, 31.01.2025 - 01:54]
saba:
Не всегда, то что нам хочется, есть на самом деле
Не всегда, то что нам хочется, есть на самом деле
Может вы тоже что-то не то едите?
Цитата:
В поставляемом из Казахстана в Россию мясе курицы обнаружили смертельно опасную листерию. Эта бактерия является возбудителем инфекционного заболевания листериоза и способна поражать центральную нервную систему и репродуктивные органы.
[Исправлено: maxsaf, 31.01.2025 - 01:54]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 00:58
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 01:00
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 01:03
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 01:21
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 02:09
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 03:00
Цитата:
Ну куда же без конферансье
abaika95: Внимание! На сцене снова, биба и боба два....сатирика)
Ну куда же без конферансье
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать