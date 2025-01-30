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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 139 из 139«1...137138139
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 20:25
#2071
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Украинец: в такой оккупации согласен жить до конца своих дней.

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4187
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 20:27
#2072
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Цитата:
abaika95:
таноми52: Речь шла о том, что вряд-ли кто из постсоветских народов сможет избежать мировых катаклизмов, которые уже маячат на горизонте, прожить в мире от рождения и до старости

Ну и? Советский народ что-ли избежал эти катаклизмы?


(Задумчиво) И куда ж тебя унесло, баба Нюра?
Опять мимо смысла моего поста. Ты что, в танке?
Я скорблю, что теперешним постсоветским, так же, как и советским, на их веку не доведётся, скорее всего, прожить в мире ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО СМЕРТИ.
Ты утверждаешь, что прибалтам это удалось!
Я тебе говорю, что ещё не вечер, и средняя продолжительность жизни, пусть даже несчастного постсоветского человека, не 30 лет, прошедших с развала СССР, он будет жить дальше и у него ещё есть опасность вляпаться в военные заварушки...
Ты выхватываешь из эти постов отдельные слова, которые не передают мою мысль, и, видимо, в унисон со своим потоком сознания, выливаешь на форум то, что вертится в твоём потоке
Цитата Абайки:"Мне нравится разбивать на составные ваш бред"
Ну и кто тут бред несёт? Ты даже бабу Нюру переплюнул!

[Исправлено: таноми52, 30.01.2025 - 20:28]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 21:15
#2073
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Цитата:
111:
Путин и Гитлер одно и то же, говорят в Германии..

Вот вся речьшварцмана в переводе. Повезло ему что он не попал к УПА-УНСО во вторую мировую...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17508
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 23:39
#2074
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Цитата:
N0name:
неужели (урманов)

Даже загуглил кто ето
Какой-то чел 95 г.р.
Я не 95 года
Ищи дальше ищейка Цитата:
N0name:
школа №1 тоже ошибся?

Мимо мимо мамкин детектив
Я ближе к тебе чем тебе кажется
Я настолько рядом что может быть сейчас тебе в комп заглядываю)
Цитата:
N0name:
как видшь до сих пор любят

А куда им деваться
У них религия (полит коммунизм) построена на том что Сталин дал Мао наставление в путь
Такой волхв для Иисуса
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17508
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 23:43
#2075
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Цитата:
таноми52:
Ты что, в танке?

Нет в Киберпанке
А причем тут видеоигры?Цитата:
таноми52:
Я скорблю, что теперешним постсоветским, так же, как и советским, на их веку не доведётся, скорее всего, прожить в мире ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО СМЕРТИ.

И чё? Чё за бабские стенания?
Бабы водки напьются и рассуждают обо всем и ни о чем вот так как ты
Сократов из себя строят) Цитата:
таноми52:
он будет жить дальше и у него ещё есть опасность вляпаться в военные заварушки

И чё?
Лечь и расплакаться?Цитата:
таноми52:
Ты выхватываешь из эти постов отдельные слова, которые не передают мою мысль

Если слова в твоих предложениях не передают твою мысль то я не знаю ещё как твою мысль выловить в потоке
Смайликами общайся может больше логики будет)
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 00:48
#2076
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 00:49
#2077
Комментарий проходит проверку.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 00:50
#2078
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26374
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 00:53
#2079
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Цитата:
saba:
Не всегда, то что нам хочется, есть на самом деле


Может вы тоже что-то не то едите?

Цитата:
В поставляемом из Казахстана в Россию мясе курицы обнаружили смертельно опасную листерию. Эта бактерия является возбудителем инфекционного заболевания листериоза и способна поражать центральную нервную систему и репродуктивные органы.


тыц

[Исправлено: maxsaf, 31.01.2025 - 01:54]
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 00:58
#2080
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 01:00
#2081
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 01:03
#2082
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 01:21
#2083
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.01.25 - 02:09
#2084
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