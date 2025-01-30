НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ “Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации казахстанцев из США
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51034
“Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации казахстанцев из США
Отправлено: 30.01.25 - 16:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным Иммиграционной и таможенной полиции США, на 24 ноября 2024 года в списке депортации находятся 369 казахстанцев. В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у заместителя министра Алибек Бакаева о ситуации с возвращением их на родину.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43165
Re: “Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации...
Отправлено: 30.01.25 - 16:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ответ выслать столько же амерекашек из нашей страны!
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
652
Re: “Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации...
Отправлено: 30.01.25 - 18:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо искать счастья в США, там вас давно никто не ждет, даже у мусорных ящиков. Они даже не знают где находится Казахстан и какая есть у них валюта. Сидите в своем гос-ве на своей пятой точке и не ищите приключений!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43165
“Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации казахстанцев из США
Отправлено: 30.01.25 - 19:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Сидите в своем гос-ве на своей пятой точке и не ищите приключений!

Да, согласен, сидите и сдохните тут.
Зря Иманбек то с американцами тусанулся, так бы ходил всю жизнь с бутылкой арака и стучал по колесам вагонов где то под Кзыл Ордой и сдох бы от цирроза печени, который у нас не лечат..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7423
Re: “Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации...
Отправлено: 30.01.25 - 22:31
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
где то под Кзыл Ордой


Он из Павлодара.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7423
Re: “Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации...
Отправлено: 30.01.25 - 22:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
выслать столько же амерекашек


Навряд ли наберётся столько.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1849
Re: “Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации...
Отправлено: 31.01.25 - 00:18
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В ответ выслать столько же амерекашек из нашей страны!

....что ты имеешь против наших друзей партнёров?нам никах нельзя вякать а то санкции введёт новый президент,мы ведь сегодня многовекторные...
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
“Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации казахстанцев из США
Отправлено: 31.01.25 - 01:08
#7
Комментарий проходит проверку.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1222
“Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации казахстанцев из США
Отправлено: 31.01.25 - 01:09
#8
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS