Цитата:
abaika95:
таноми52: Речь шла о том, что вряд-ли кто из постсоветских народов сможет избежать мировых катаклизмов, которые уже маячат на горизонте, прожить в мире от рождения и до старости
Ну и? Советский народ что-ли избежал эти катаклизмы?
(Задумчиво) И куда ж тебя унесло, баба Нюра?
Опять мимо смысла моего поста. Ты что, в танке?
Я скорблю, что теперешним постсоветским, так же, как и советским, на их веку не доведётся, скорее всего, прожить в мире ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО СМЕРТИ.
Ты утверждаешь, что прибалтам это удалось!
Я тебе говорю, что ещё не вечер, и средняя продолжительность жизни, пусть даже несчастного постсоветского человека, не 30 лет, прошедших с развала СССР, он будет жить дальше и у него ещё есть опасность вляпаться в военные заварушки...
Ты выхватываешь из эти постов отдельные слова, которые не передают мою мысль, и, видимо, в унисон со своим потоком сознания, выливаешь на форум то, что вертится в твоём потоке
Цитата Абайки:"Мне нравится разбивать на составные ваш бред"
Ну и кто тут бред несёт? Ты даже бабу Нюру переплюнул![Исправлено: таноми52, 30.01.2025 - 20:28]