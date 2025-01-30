Отправлено: - 20:27

abaika95:

таноми52: Речь шла о том, что вряд-ли кто из постсоветских народов сможет избежать мировых катаклизмов, которые уже маячат на горизонте, прожить в мире от рождения и до старости



Ну и? Советский народ что-ли избежал эти катаклизмы?

[Исправлено: таноми52, 30.01.2025 - 20:28]

Цитата:(Задумчиво) И куда ж тебя унесло, баба Нюра?Опять мимо смысла моего поста. Ты что, в танке?Я скорблю, что теперешним постсоветским, так же, как и советским, на их веку не доведётся, скорее всего, прожить в мире ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО СМЕРТИ.Ты утверждаешь, что прибалтам это удалось!Я тебе говорю, что ещё не вечер, и средняя продолжительность жизни, пусть даже несчастного постсоветского человека, не 30 лет, прошедших с развала СССР, он будет жить дальше и у него ещё есть опасность вляпаться в военные заварушки...Ты выхватываешь из эти постов отдельные слова, которые не передают мою мысль, и, видимо, в унисон со своим потоком сознания, выливаешь на форум то, что вертится в твоём потокеЦитата Абайки:"Мне нравится разбивать на составные ваш бред"Ну и кто тут бред несёт? Ты даже бабу Нюру переплюнул!