Отправлено: - 22:34

maxsaf:

Надо было сразу на Нурсултан имя менять. Ну и фамилию тоже, тридцать лет был отцом нации все таки.

Цитата:.....да как то Нурсултан непопулярное имя сегодня......лучше уж менять имя,фамилию на сегоднешнего главы пока он популярен это подтвердят Марик с Абайкой....