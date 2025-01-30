Отправлено: - 23:07

Карачун:

в том что наше доблестное руководство и с имеющимися бюджетными средствами управляется скажем так "неумело".

[Исправлено: ACROS, 31.01.2025 - 00:34]

Цитата:Когда возникает какая то проблема по работе (чисто техническая или агрономическая) я собираю своих работяг и говорю: - "..вот проблема, давайте думать, кто и что скажет, как и что делать....".Так вот давайте и тут думать: - "... бюджет страны в прошлом году был: 23 триллионов- налогов собрали 12 триллионов; 6 триллионов взяли у наших детей и внуков, у так называемого Нац.Фонда и остаток в долг у китайцев и японцев;5 триллионов из этой суммы, несмотря на наличие генерала от коррупции во главе Правительства, поставленного Токаевым смотрящим за потоками бюджетных денег, -говорят РАЗВОРОВАЛИ;В этом году бюджет вроде: 25 триллионов; налогов Жумангарин со своим кентом Бектеневым хотят собрать 15 триллионов, плюс ещё с помощью нового 20 % НДС ещё 5 триллионов и потом как обычно и привычно запустят руку в Нац.Фонд за 5 триллионами.Хотя главная цель введения нового 20 % НДС - это НЕ ТРОГАТЬ деньги Нац.Фонда - так по крайней мере болтает этот Жумангарин с Бектеневым ссылаясь как всегда на Президента.И ещё, самое главное: несмотря на наличие генерала от коррупции во главе Правительства сколько бюджетных денег сами же гос.чиновники РАЗВОРУЮТ в этом году ??Может ОНИ расходы свои уменьшат, типа почти 500 лямов в каждом городе( умножьте на 17 городов областного центра) на вывоз диванов на свалки ТБО и ещё МНОГО чего подобного и БЕСТОЛКОВОГО придуманного для того чтобы РАЗВОРОВЫВАТЬ бюджетные деньги, и не надо будет вводить разные ДРАКОНОВСКИЕ 20 % НДС-ие налоги, что бы СПАСТИ свои КОСЯКИ перед Токаевым.Как говорит наш бегун на длинные дистанции: "...будем посмотреть..."