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≡ Казахстанцу пришлось судиться с "Правительством для граждан", чтобы взять фамилию приёмного отца
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51034
Казахстанцу пришлось судиться с "Правительством для граждан", чтобы взять фамилию приёмного отца
Отправлено: 30.01.25 - 19:33
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22-летнему жителю Уральска пришлось обратиться в суд из-за того, что госкорпорация "Правительство для граждан" отказала ему в смене фамилии, сообщает Верховный суд. Менять фамилию не хотели, так как, по мнению госкорпорации, усыновитель воспитывал его недостаточно долго
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26373
Re: Казахстанцу пришлось судиться с "Правительством для...
Отправлено: 30.01.25 - 19:33
#1
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Надо было сразу на Нурсултан имя менять. Ну и фамилию тоже, тридцать лет был отцом нации все таки. 8-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1846
Re: Казахстанцу пришлось судиться с "Правительством для...
Отправлено: 30.01.25 - 22:34
#2
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Цитата:
maxsaf:
Надо было сразу на Нурсултан имя менять. Ну и фамилию тоже, тридцать лет был отцом нации все таки.

.....да как то Нурсултан непопулярное имя сегодня......лучше уж менять имя,фамилию на сегоднешнего главы пока он популярен это подтвердят Марик с Абайкой.... :-) :-) :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7421
Re: Казахстанцу пришлось судиться с "Правительством для...
Отправлено: 30.01.25 - 22:46
#3
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Цитата://не разрешили без объяснения причины.//
Цитата://отметил отсутствие законных оснований для отказа истцу//

Сотрудников "Правительство для граждан" наказали за САМОУПРАВСТВО и НЕЗНАНИЕ законов???

Цитата:
maxsaf:
тридцать лет был отцом нации все таки.


Всего 9 лет он был ЕБЛН.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
пока он популярен


А, он действительно популярен ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26373
Казахстанцу пришлось судиться с "Правительством для граждан", чтобы взять фамилию приёмного отца
Отправлено: 30.01.25 - 22:51
#4
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Цитата:
ACROS:
Всего 9 лет

А отчим всего пол года
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26373
Казахстанцу пришлось судиться с "Правительством для граждан", чтобы взять фамилию приёмного отца
Отправлено: 30.01.25 - 22:52
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
да как то Нурсултан непопулярное имя сегодня......лучше уж менять имя,фамилию на сегоднешнего главы пока он популярен это подтвердят Марик с Абайкой....

Если по популярности, то лучше менять на Володю :lol:
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