Отправлено: - 19:52

абике:

Сидите в своем гос-ве на своей пятой точке и не ищите приключений!

Цитата:Да, согласен, сидите и сдохните тут.Зря Иманбек то с американцами тусанулся, так бы ходил всю жизнь с бутылкой арака и стучал по колесам вагонов где то под Кзыл Ордой и сдох бы от цирроза печени, который у нас не лечат..