Отправлено: - 21:04

абике:

аким города тратит бюджетные деньги на свои хотелки, затрудняя городу собирать деньги в казну.

Цитата:Цитата:/490 млн тенге./Цитата://Все эти старые холодильники, плиты, диваны, стиралки остаются проблемой.//Токаев говорит что в казне не хватает в этом году около ДЕСЯТИ ТРИЛИОННОВ тенге, откуда же будут они хватать когда акимы городов вот так БЕСКОНТРОЛЬНО и БЕСТОЛКОВО распоряжаются ГОСУДАРСТВЕННЫМИ деньгами.Как это так: - люди не хотят вывозить свой же мусор, своё ГАВНО- поставьте возле КАЖДОГО мусоросборника по полицейскому( всё равно вместо них РАБОТАЮТ камеры) и пусть штрафуют- и порядок наведёте и казну пополните.Навести порядок в городе- ШЕСТЬ секунд, было бы желание.