N0name: тот случай, когда нечего ответить ты промычишь
Тот случай что ты мычишь когда думаешь что отвечаешь Цитата:
таноми52: Речь шла о том, что вряд-ли кто из постсоветских народов сможет избежать мировых катаклизмов, которые уже маячат на горизонте, прожить в мире от рождения и до старости
Ну и? Советский народ что-ли избежал эти катаклизмы? Гражданская война, голод, вторая мировая, холодная война, развал Что из всего этого лучше чем катаклизм капиталический? Цитата:
таноми52: Ты из тех оппонентов, которые никогда не понимают собеседника
Неправильный вывод. Не понимать собеседника можно при первой встрече А когда я уже несколько лет общаюсь тут и уже точно знаю кто что имел ввиду то и отвечаю соответственноЦитата:
таноми52: Отсюда и целые портянки чуть ли не на каждое слово оппонента
Мне нравится разбивать на составные ваш бред Цитата:
N0name: в твои 29 лет ты сам ещё бала, который работает на ЦРУ
Ошибся только в возрасте Цитата:
таноми52: Какую страну развалил Сталин?
Участник развала российской империи Активный при этом участник революции и гражданской войны Тоесть одну страну развалил Новую пытался строить И тоже по сути похерил не оставив после себя нормального преемника что за власть начали драться мелкие прихлебаи из числа Маленковых,Хрущевых итдЦитата:
таноми52: Не защищаю Сталина, но история судит по окончательным итогам исторического периода
Ну дык вот 80 лет прошло Можно судить
Как любят в Китае говорить Мао сделал 30% ошибок и 70% полезного для страны Сталин сколько ошибок сделал? По мне все 50% а может и больше Тоесть уровень его компетенции и государственного управления стремится к тому что период его появления был так себе. Цитата:
таноми52: Например, Наполеона, которого особо почитают во Франции, потому что он даёт французам некий повод для гордости
При этом соседние народы его ненавидят Ни испанцы ни британцы ни итальянцы Французы гордятся ну и флаг им в руки Нам Сталин зачем? Цитата:
таноми52: Меж тем, он в своих войнах уничтожил несколько поколений самих французов, и колоссальное количество других народов
Реваншизм и шовинизм никто не отменял Французы большей частью гордятся не Наполеоном а то что при Наполеоне они убивали другие народы и им никто ниче сделать не мог Так и сталином гордятся те кто хочет доказывать что при нем СССР все боялись,не уважали а именно боялись
Это закомплексованные личности без особых достижений в жизни Нечем гордиться, гордятся чем-то эфемерным например принадлежностью к определенному народу или историческому лидеру
Олигархам и миллионером ни Сталин ни Наполеон нафиг не упали
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