Re: “Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации...

Отправлено: - 18:30

Не надо искать счастья в США, там вас давно никто не ждет, даже у мусорных ящиков. Они даже не знают где находится Казахстан и какая есть у них валюта. Сидите в своем гос-ве на своей пятой точке и не ищите приключений!