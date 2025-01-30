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“Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации казахстанцев из США
“Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации казахстанцев из США
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