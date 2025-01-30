Re: Площадки для старых диванов во дворах Костаная - это...

Отправлено: - 18:25

Экономить нужно бюджетные деньги, прямо указал Президент! Однако, вместо того, чтобы выявлять тех, кто выносит крупногабаритный мусор и принимать меры с помощью полицейских служб, аким города тратит бюджетные деньги на свои хотелки, затрудняя городу собирать деньги в казну. Где депутаты маслихата города Костанай, чтобы видели и зафиксировали факт нецелевого использования бюджетных средств в период его дефицита?