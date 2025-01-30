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≡ Площадки для старых диванов во дворах Костаная - это пилотный проект 2025 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51034
Площадки для старых диванов во дворах Костаная - это пилотный проект 2025 года
Отправлено: 30.01.25 - 18:25
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На него и деньги в бюджете города предусмотрены — 490 млн тенге. В планах акимата — разместить в областном центре 65 специализированных площадок для крупногабаритного мусора. Об этом на совещании сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
652
Re: Площадки для старых диванов во дворах Костаная - это...
Отправлено: 30.01.25 - 18:25
#1
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Экономить нужно бюджетные деньги, прямо указал Президент! Однако, вместо того, чтобы выявлять тех, кто выносит крупногабаритный мусор и принимать меры с помощью полицейских служб, аким города тратит бюджетные деньги на свои хотелки, затрудняя городу собирать деньги в казну. Где депутаты маслихата города Костанай, чтобы видели и зафиксировали факт нецелевого использования бюджетных средств в период его дефицита?
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