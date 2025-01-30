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≡ "Если бы это было незаконно..." - Какую маскировку используют финансовые пирамиды, рассказали на процессе над руководителем подразделения Finiko в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51034
"Если бы это было незаконно..." - Какую маскировку используют финансовые пирамиды, рассказали на процессе над руководителем подразделения Finiko в Костанае
Отправлено: 30.01.25 - 18:13
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До третьего заседания казалось, что все потерпевшие пострадали независимо друг от друга в разное время. Но 30 января из потерпевших стала выстраиваться цепочка рефералов, людей - заманивших друг друга в пирамиду за получением выгоды от привлечённых.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
652
"Если бы это было незаконно..." - Какую маскировку используют финансовые пирамиды, рассказали на процессе над руководителем подразделения Finiko в Костанае
Отправлено: 30.01.25 - 18:13
#1
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Меркантильность людей, у которых очень дорогой мозг, зашкаливает, при этом нанося вред не только ногам, но в сему здоровью! Понимая, что жажда наживы не реализовалась, образуется осознание, что лоханулся, дохода нет и в этом виноват самый близкий по генетике, родству, духу, человек, который помог подсудимой своими действиями, указаниями, злоупотребляя доверием, совершить преступление! Поэтому наряду с подсудимой на скамье должны сидеть и те, кто помог подсудимой "собрать" деньги, как соисполнитель преступных намерений подсудимой. У нас таких меркантильных хоть пруд пруди, работать не хотят, а есть желание на халяву, ничего не делая, срубить доход!

[Исправлено: абике, 30.01.2025 - 19:18]
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