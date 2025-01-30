Отправлено: - 15:56

N0name:

тот случай, когда нечего ответить ты промычишь

таноми52:

Речь шла о том, что вряд-ли кто из постсоветских народов сможет избежать мировых катаклизмов, которые уже маячат на горизонте, прожить в мире от рождения и до старости

таноми52:

Ты из тех оппонентов, которые никогда не понимают собеседника

таноми52:

Отсюда и целые портянки чуть ли не на каждое слово оппонента

N0name:

в твои 29 лет ты сам ещё бала, который работает на ЦРУ

таноми52:

Какую страну развалил Сталин?

таноми52:

Не защищаю Сталина, но история судит по окончательным итогам исторического периода

таноми52:

Например, Наполеона, которого особо почитают во Франции, потому что он даёт французам некий повод для гордости

таноми52:

Меж тем, он в своих войнах уничтожил несколько поколений самих французов, и колоссальное количество других народов

Цитата:Тот случай что ты мычишь когда думаешь что отвечаешьЦитата:Ну и? Советский народ что-ли избежал эти катаклизмы?Гражданская война, голод, вторая мировая, холодная война, развалЧто из всего этого лучше чем катаклизм капиталический? Цитата:Неправильный вывод.Не понимать собеседника можно при первой встречеА когда я уже несколько лет общаюсь тут и уже точно знаю кто что имел ввиду то и отвечаю соответственноЦитата:Мне нравится разбивать на составные ваш бредЦитата:Ошибся только в возрастеЦитата:Участник развала российской империиАктивный при этом участник революции и гражданской войныТоесть одну страну развалилНовую пытался строитьИ тоже по сути похерил не оставив после себя нормального преемника что за власть начали драться мелкие прихлебаи из числа Маленковых,Хрущевых итдЦитата:Ну дык вот 80 лет прошлоМожно судитьКак любят в Китае говоритьМао сделал 30% ошибок и 70% полезного для страныСталин сколько ошибок сделал? По мне все 50% а может и большеТоесть уровень его компетенции и государственного управления стремится к тому что период его появления был так себе.Цитата:При этом соседние народы его ненавидятНи испанцы ни британцы ни итальянцыФранцузы гордятся ну и флаг им в рукиНам Сталин зачем? Цитата:Реваншизм и шовинизм никто не отменялФранцузы большей частью гордятся не Наполеоном а то что при Наполеоне они убивали другие народы и им никто ниче сделать не могТак и сталином гордятся те кто хочет доказывать что при нем СССР все боялись,не уважали а именно боялисьЭто закомплексованные личности без особых достижений в жизниНечем гордиться, гордятся чем-то эфемерным например принадлежностью к определенному народу или историческому лидеруОлигархам и миллионером ни Сталин ни Наполеон нафиг не упали