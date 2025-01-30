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≡ “Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации казахстанцев из США
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51031
“Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации казахстанцев из США
Отправлено: 30.01.25 - 16:52
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По данным Иммиграционной и таможенной полиции США, на 24 ноября 2024 года в списке депортации находятся 369 казахстанцев. В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у заместителя министра Алибек Бакаева о ситуации с возвращением их на родину.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43160
Re: “Мы предупреждали, что будут последствия“ - МИД о депортации...
Отправлено: 30.01.25 - 16:52
#1
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В ответ выслать столько же амерекашек из нашей страны!
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