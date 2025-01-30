Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Легионерам ни тыина? В Мажилисе приняли поправки по содержанию иностранцев в спорте
Легионерам ни тыина? В Мажилисе приняли поправки по содержанию иностранцев в спорте
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51031
Легионерам ни тыина? В Мажилисе приняли поправки по содержанию иностранцев в спорте
Отправлено: 30.01.25 - 10:49
В принятых поправках установлен запрет финансирования за счет бюджетных средств и недопущение финансирования за счет средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не имеющих гражданства Казахстана. Таким образом, государство больше не будет содержать легионеров.
Читать новость
Читать новость
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7416
Re: Легионерам ни тыина? В Мажилисе приняли поправки по...
Отправлено: 30.01.25 - 10:49
Цитата//о которых люди никогда не слышали/
По поеданию чего то или по изготовлению то же чего то, например: - бауырсаков или снеговиков.
По поводу легионеров: Саламович, который ИЗДЕВАЛСЯ на казахским языком, получил отступные в размере 500 000 ойеро, при годовой зарплате в -1 200 000 ойеро, при этом НЕ ВЫИГРАЛ ни одного матча и НЕ ЗАБИЛ ни одного гола.
Наверное контракты надо ставить в зависимости от результата как то.
По поеданию чего то или по изготовлению то же чего то, например: - бауырсаков или снеговиков.
По поводу легионеров: Саламович, который ИЗДЕВАЛСЯ на казахским языком, получил отступные в размере 500 000 ойеро, при годовой зарплате в -1 200 000 ойеро, при этом НЕ ВЫИГРАЛ ни одного матча и НЕ ЗАБИЛ ни одного гола.
Наверное контракты надо ставить в зависимости от результата как то.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1611
Re: Легионерам ни тыина? В Мажилисе приняли поправки по...
Отправлено: 30.01.25 - 11:03
Цитата:
Да,и сказал всем большой салам и свалил домой Красавчик чё
ACROS:
Саламович
Саламович
Да,и сказал всем большой салам и свалил домой Красавчик чё
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3685
Легионерам ни тыина? В Мажилисе приняли поправки по содержанию иностранцев в спорте
Отправлено: 30.01.25 - 12:51
Цитата:
если школьника-перворазрядника поставить на ковер бороться против взрослого мастера спорта, то логично что победит мастер спорта. Даже если школьника-перворазрядника будет тренировать лучший в мире тренер, он всё равно не выиграет у мастера спорта - ни через год, ни через два, потому что через год или два он будет всего лишь борцом второго или третьего разряда, но не уровня мастера спорта. Так и с нашими футболистами. Их максимальный уровень мастерства, по сравнению с остальным футбольным миром - первый школьный разряд. Наивно было бы ждать, что наши футболисты-перворазрядники вдруг начнут выигрывать у мастеров спорта, если придёт Черчесов. Понимал ли это сам Черчесов? Конечно, да! Но срубить в лёгкую бабла - святое дело!
Цитата:
тут была явная провокация со стороны журналюк. Зачем, заведомо зная, что человек не знает казахского, задавать вопрос на казахском? В таком случае, федерация, зная, что будут такие "принципиальные", должна была обеспечить пресс-конференцию переводчиком.
[Исправлено: юля елиссева, 30.01.2025 - 13:52]
ACROS:
при этом НЕ ВЫИГРАЛ ни одного матча и НЕ ЗАБИЛ ни одного гола
при этом НЕ ВЫИГРАЛ ни одного матча и НЕ ЗАБИЛ ни одного гола
если школьника-перворазрядника поставить на ковер бороться против взрослого мастера спорта, то логично что победит мастер спорта. Даже если школьника-перворазрядника будет тренировать лучший в мире тренер, он всё равно не выиграет у мастера спорта - ни через год, ни через два, потому что через год или два он будет всего лишь борцом второго или третьего разряда, но не уровня мастера спорта. Так и с нашими футболистами. Их максимальный уровень мастерства, по сравнению с остальным футбольным миром - первый школьный разряд. Наивно было бы ждать, что наши футболисты-перворазрядники вдруг начнут выигрывать у мастеров спорта, если придёт Черчесов. Понимал ли это сам Черчесов? Конечно, да! Но срубить в лёгкую бабла - святое дело!
Цитата:
ACROS:
оторый ИЗДЕВАЛСЯ на казахским языком,
оторый ИЗДЕВАЛСЯ на казахским языком,
тут была явная провокация со стороны журналюк. Зачем, заведомо зная, что человек не знает казахского, задавать вопрос на казахском? В таком случае, федерация, зная, что будут такие "принципиальные", должна была обеспечить пресс-конференцию переводчиком.
[Исправлено: юля елиссева, 30.01.2025 - 13:52]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 649
Легионерам ни тыина? В Мажилисе приняли поправки по содержанию иностранцев в спорте
Отправлено: 30.01.25 - 15:37
Выросли из грязи в князи, а где столько набрать грязи! Все бы ничего, если бы не меркантильные тренеры, организаторы, коррупционные схемы в спорте. Тут меркантильные субъекты медицинских услуг, которые похищают бюджетные деньги из Фонда социального медицинского страхования путем приписок, но ни одного не привлекли к уголовной ответственности из-за бездеятельности госчиновников, которые только журналистов, "писателей", болтунов могут привлечь к ответственности. При этом бюджетные деньги бесконтрольно налево и направо раздают всем, кто не попросит, особенно бизнесмены! Казахстан это импортозависимая страна, она вынуждена покупать из-за границы пока только спортсменов, а что говорить о депутатах, министрах, руководителях всех рангов, их подчиненных, не справляющихся с возложенными на них обязанностями, на содержание которых тратятся триллионы бюджетных средств. Может им зарплату выдавать минимальную через банки 2-го уровня, остальное имущество, еду выдавать по мере необходимости и не заставлять работать, он же услугодатель! Плохо работает, то взыскать как с комбайнеров, трактористов деньги за еду, за квартирные, за спецодежду, за пользование служебным транспортом. Другого нет, чтобы чиновники работали за свои услуги. Скоро придем к тому, что нужно будет и их покупать из-за границы! Впредь, гос-во общем покупает услугодателей за бюджетные деньги, на определенный срок, а если нет добросовестности, коэффициента полезных действий, то с услугодателем расторгаем договор и вносим его в список недобросовестных поставщиков услуг, и все. Пора уже вносить первым руководителям страны предложение на уровень действующей власти, т.е, в Парламент, чтобы выжить в реальных условиях капиталистических отношений, о издании закона о профессиональной пригодности во всех сферах: политике, экономике, финансах, медицине, в правоохранительной системе и др. Если в течении назначенного срока, услугодатели не справляется с возложенными на него обязанностями, то взыскать с него сумму бюджетных средств, потраченных на его услуги, на его содержание за весь период пребывания в должности чиновника государственных органов или нахождения в статусе депутата любого уровня! Все сейчас импортное: продовольственные, промышленные товары, текстиль, услуги, уже много лет ходят по стране, даже валюта: рубль, не говоря о долларе и евро, юане. Поэтому наверное будет больше пользы импортное для гос-ва, чем свое, чье мышление еще не работало на благо страны!
[Исправлено: абике, 30.01.2025 - 16:42]
[Исправлено: абике, 30.01.2025 - 16:42]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43160
Легионерам ни тыина? В Мажилисе приняли поправки по содержанию иностранцев в спорте
Отправлено: 30.01.25 - 16:48
Не понял, без русских наш Горняк помрет и вообще наш хоккей весь в стране?
Ни тЫина теперь им?
[Исправлено: 111, 30.01.2025 - 17:50]
Ни тЫина теперь им?
[Исправлено: 111, 30.01.2025 - 17:50]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 110
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать