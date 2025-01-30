Цитата:
N0name:
тот случай, когда нечего ответить ты промычишь
Тот случай что ты мычишь когда думаешь что отвечаешь
Цитата:
таноми52:
Речь шла о том, что вряд-ли кто из постсоветских народов сможет избежать мировых катаклизмов, которые уже маячат на горизонте, прожить в мире от рождения и до старости
Ну и? Советский народ что-ли избежал эти катаклизмы?
Гражданская война, голод, вторая мировая, холодная война, развал
Что из всего этого лучше чем катаклизм капиталический? Цитата:
таноми52:
Ты из тех оппонентов, которые никогда не понимают собеседника
Неправильный вывод.
Не понимать собеседника можно при первой встрече
А когда я уже несколько лет общаюсь тут и уже точно знаю кто что имел ввиду то и отвечаю соответственноЦитата:
таноми52:
Отсюда и целые портянки чуть ли не на каждое слово оппонента
Мне нравится разбивать на составные ваш бред
Цитата:
N0name:
в твои 29 лет ты сам ещё бала, который работает на ЦРУ
Ошибся только в возрасте
Цитата:
таноми52:
Какую страну развалил Сталин?
Участник развала российской империи
Активный при этом участник революции и гражданской войны
Тоесть одну страну развалил
Новую пытался строить
И тоже по сути похерил не оставив после себя нормального преемника что за власть начали драться мелкие прихлебаи из числа Маленковых,Хрущевых итдЦитата:
таноми52:
Не защищаю Сталина, но история судит по окончательным итогам исторического периода
Ну дык вот 80 лет прошло
Можно судить
Как любят в Китае говорить
Мао сделал 30% ошибок и 70% полезного для страны
Сталин сколько ошибок сделал? По мне все 50% а может и больше
Тоесть уровень его компетенции и государственного управления стремится к тому что период его появления был так себе.
Цитата:
таноми52:
Например, Наполеона, которого особо почитают во Франции, потому что он даёт французам некий повод для гордости
При этом соседние народы его ненавидят
Ни испанцы ни британцы ни итальянцы
Французы гордятся ну и флаг им в руки
Нам Сталин зачем? Цитата:
таноми52:
Меж тем, он в своих войнах уничтожил несколько поколений самих французов, и колоссальное количество других народов
Реваншизм и шовинизм никто не отменял
Французы большей частью гордятся не Наполеоном а то что при Наполеоне они убивали другие народы и им никто ниче сделать не мог
Так и сталином гордятся те кто хочет доказывать что при нем СССР все боялись,не уважали а именно боялись
Это закомплексованные личности без особых достижений в жизни
Нечем гордиться, гордятся чем-то эфемерным например принадлежностью к определенному народу или историческому лидеру
Олигархам и миллионером ни Сталин ни Наполеон нафиг не упали