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≡ «С любовью, но довольно жестко» - Так определяют смысл социального предпринимательства те, кто в нем. Стоит за это браться?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51030
«С любовью, но довольно жестко» - Так определяют смысл социального предпринимательства те, кто в нем. Стоит за это браться?
Отправлено: 30.01.25 - 15:24
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Государство к этому бизнесу предъявляет, на первый взгляд, парадоксальные требования. Он обязан быть доходным. Предприниматели относятся к СП крайне осторожно, но все-таки первые шаги делают. Ради чего и стоит ли идти дальше, они обсуждали на днях друг с другом и с чиновниками.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
222
Re: «С любовью, но довольно жестко» - Так определяют смысл...
Отправлено: 30.01.25 - 15:24
#1
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Есть, конечно, в Костанае частные структуры, которые предлагают услуги для детей с инвалидностью, но это - без обиды - чистый бизнес. Реабилитации там практически и нет. Деньги при этом в месяц тратишь колоссальные, далеко не каждой семье это под силу, - рассказывал Айдос о зарождении своей идеи.- А вот с этим бы поспорил..
Детский центр "Феникс" работает с такими детьми- ставят речь, ставят на ноги, социализируют- но это очень долгая и рутинная ежедневная работа. А вы когда нибудь пробовали удержать внимание ребенка с особенностями? Надолго хватает по времени? А то мечты- отвел ребенка - и на весь день... Такое возможно только в интернате, только его закрыли- "Озат " из него сделали. Все вопросы к властям...
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