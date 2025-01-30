Re: «С любовью, но довольно жестко» - Так определяют смысл...

Отправлено: - 15:24

Есть, конечно, в Костанае частные структуры, которые предлагают услуги для детей с инвалидностью, но это - без обиды - чистый бизнес. Реабилитации там практически и нет. Деньги при этом в месяц тратишь колоссальные, далеко не каждой семье это под силу, - рассказывал Айдос о зарождении своей идеи.- А вот с этим бы поспорил..

Детский центр "Феникс" работает с такими детьми- ставят речь, ставят на ноги, социализируют- но это очень долгая и рутинная ежедневная работа. А вы когда нибудь пробовали удержать внимание ребенка с особенностями? Надолго хватает по времени? А то мечты- отвел ребенка - и на весь день... Такое возможно только в интернате, только его закрыли- "Озат " из него сделали. Все вопросы к властям...