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«С любовью, но довольно жестко» - Так определяют смысл социального предпринимательства те, кто в нем. Стоит за это браться?
«С любовью, но довольно жестко» - Так определяют смысл социального предпринимательства те, кто в нем. Стоит за это браться?
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