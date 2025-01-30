НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 137 из 137«1...135136137
Ответить Новый топик
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:12
#2041
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6) Создание атомной, а позже и водородной бомбы. . Перед СССР встала угроза новой войны, с бывшими союзниками: Англией и США. Атомные бомбы, сброшенные Штатами на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, показали, что создание атомного оружия и ракет – это задача №1 для Советского Союза, что без создания данного оружия наша страна будет уничтожена. 7) Сталин заложил фундамент дальнейшего развития СССР, в том числе: ракетостроения, строительства АЭС, массового строительства жилья и т.д.. Да, массовое строительство жилья – это также сталинский проект, который начали реализовывать в 1948 году (экспериментальное строительство панельных многоэтажек), усиленно с 1951 года (строительство ЖБК, цементных, кирпичных заводов). Но шло восстановление экономики после войны, а также создание атомной дорогостоящей атомной бомбы, средств на реализацию проекта массового строительства жилья до середины 50-х годов страна не имела. Хрущев только реализовал сталинский план, при этом ухудшил качество жилья. Вместо “сталинок” стали строить “хрущевки”. Ракеты, космос – их фундамент заложил Сталин. Он взял страну с сохой, а оставил с лучшей в мире наукой, развитой промышленностью, атомной бомбой, ракетами и реактивными самолетами. После того, как Сталина не стало, страна еще по инерции развивалась 15-20 лет, такое ускорение он ей дал

[Исправлено: N0name, 30.01.2025 - 13:28]
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:17
#2042
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталин дважды спас страну: 1) осуществление индустриализации, ликвидирование векового отставания от запада; 2) Победа в ВОВ 1941-1945 годов.
Некоторые ...могут возразить, что всех этих успехов достиг советский народ под руководством партии.
Но, тот же советский народ при Горбачеве ликвидировал социализм, выбрав капитализм. Та же партия после Сталина привела во власть Хрущева, который разрушил почти все, что сделал Иосиф Виссарионович, по сути взял курс на капитализм. Партия этому только способствовала, как и советский народ
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:18
#2043
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть не стало только одного Сталина и все пошло прахом.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:20
#2044
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

долго отвечаешь, скажи своим спонсорам, что6ы быстрее тебе методичку писали :lol:
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:23
#2045
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

как хорошо быть партийным и получать от этого "плюшки" . да, приспособленец?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17504
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:33
#2046
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Из под влияния "коммунистов" попасть под влияние "капиталистов" - это гарантирует им независимость и возможность избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?

Коммунисты не были капиталистами?
Были ещё какими
Коммунизм советский или китайский это капитализм котрый рядится в одежды коммунизма
Пока власть и элита в СССР жила по капиталичтески народу рассказывали что коммунизм лучше всех.Цитата:
таноми52:
избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?

СССР не помогло что-то остатся в стороне в мировой заварушке, ещё и потеряли больше всех
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17504
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:35
#2047
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
долго отвечаешь, скажи своим спонсорам, что6ы быстрее тебе методичку писали

Они сказали вообще не отвечать тебе так как беседы с титушками не оплачиваются
Я чисто на энтузиазме уже Цитата:
N0name:
Сталин дважды спас страну:

Сам поставил на край гибели сам и спас
Спасеба герой
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17504
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 12:37
#2048
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
Ты этот бред своим детям (будущим соросятам) будешь рассказывать

У меня дети не могут быть соросятами так как они уже работают на ЦРУЦитата:
ACROS:
При Сталине - с руин вставали, при Путине- с колена научились вставать.

Руины эти Сталин сам и создал развалив страну
Путин поднял страну с колен и поставил раком
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 13:10
#2049
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сам поставил на край гибели сам и спас Спасеба герой

Цитата:
abaika95:
Руины эти Сталин сам и создал развалив страну

тот случай, когда нечего ответить ты промычишь :lol:
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 13:11
#2050
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

не успели текст тебе подготовить?)))

[Исправлено: N0name, 30.01.2025 - 15:23]
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 13:12
#2051
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 13:13
#2052
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Коммунисты не были капиталистами? Были ещё какими

а какими? :lol:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4186
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 14:06
#2053
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата: таноми52: Из под влияния "коммунистов" попасть под влияние "капиталистов" - это гарантирует им независимость и возможность избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?

Коммунисты не были капиталистами?


Ты суть-то моего поста понял?
Речь шла о том, что вряд-ли кто из постсоветских народов сможет избежать мировых катаклизмов, которые уже маячат на горизонте, прожить в мире от рождения и до старости
А тебя куда понесло, баба Нюра?
У тебя ментизм? (непроизвольный и неконтролируемый наплыв мыслей, представлений. Расстройство ...)
Ты из тех оппонентов, которые никогда не понимают собеседника, а если и понимают, что он хотел сказать, пропускают мимо ушей, стремясь выплеснуть СВОЙ поток сознания
Отсюда и целые портянки чуть ли не на каждое слово оппонента
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 14:25
#2054
Комментарий проходит проверку.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4186
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.01.25 - 14:26
#2055
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Руины эти Сталин сам и создал развалив страну


Какую страну развалил Сталин?

Не защищаю Сталина, но история судит по окончательным итогам исторического периода
Оплевать можно всё!Любое событие, любую эпоху, любую историческую личность! Ибо идеалов нет ни в чём
Например, Наполеона, которого особо почитают во Франции, потому что он даёт французам некий повод для гордости
Меж тем, он в своих войнах уничтожил несколько поколений самих французов, и колоссальное количество других народов
Профайл
Страница 137 из 137«1...135136137
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS