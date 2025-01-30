6) Создание атомной, а позже и водородной бомбы. . Перед СССР встала угроза новой войны, с бывшими союзниками: Англией и США. Атомные бомбы, сброшенные Штатами на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, показали, что создание атомного оружия и ракет – это задача №1 для Советского Союза, что без создания данного оружия наша страна будет уничтожена. 7) Сталин заложил фундамент дальнейшего развития СССР, в том числе: ракетостроения, строительства АЭС, массового строительства жилья и т.д.. Да, массовое строительство жилья – это также сталинский проект, который начали реализовывать в 1948 году (экспериментальное строительство панельных многоэтажек), усиленно с 1951 года (строительство ЖБК, цементных, кирпичных заводов). Но шло восстановление экономики после войны, а также создание атомной дорогостоящей атомной бомбы, средств на реализацию проекта массового строительства жилья до середины 50-х годов страна не имела. Хрущев только реализовал сталинский план, при этом ухудшил качество жилья. Вместо “сталинок” стали строить “хрущевки”. Ракеты, космос – их фундамент заложил Сталин. Он взял страну с сохой, а оставил с лучшей в мире наукой, развитой промышленностью, атомной бомбой, ракетами и реактивными самолетами. После того, как Сталина не стало, страна еще по инерции развивалась 15-20 лет, такое ускорение он ей дал
Сталин дважды спас страну: 1) осуществление индустриализации, ликвидирование векового отставания от запада; 2) Победа в ВОВ 1941-1945 годов. Некоторые ...могут возразить, что всех этих успехов достиг советский народ под руководством партии. Но, тот же советский народ при Горбачеве ликвидировал социализм, выбрав капитализм. Та же партия после Сталина привела во власть Хрущева, который разрушил почти все, что сделал Иосиф Виссарионович, по сути взял курс на капитализм. Партия этому только способствовала, как и советский народ
таноми52: Из под влияния "коммунистов" попасть под влияние "капиталистов" - это гарантирует им независимость и возможность избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?
Коммунисты не были капиталистами? Были ещё какими Коммунизм советский или китайский это капитализм котрый рядится в одежды коммунизма Пока власть и элита в СССР жила по капиталичтески народу рассказывали что коммунизм лучше всех.Цитата:
таноми52: избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?
СССР не помогло что-то остатся в стороне в мировой заварушке, ещё и потеряли больше всех
abaika95: Цитата: таноми52: Из под влияния "коммунистов" попасть под влияние "капиталистов" - это гарантирует им независимость и возможность избежать какого-либо участия в возникшей, не дай Бог, мировой заварушке?
Коммунисты не были капиталистами?
Ты суть-то моего поста понял? Речь шла о том, что вряд-ли кто из постсоветских народов сможет избежать мировых катаклизмов, которые уже маячат на горизонте, прожить в мире от рождения и до старости А тебя куда понесло, баба Нюра? У тебя ментизм? (непроизвольный и неконтролируемый наплыв мыслей, представлений. Расстройство ...) Ты из тех оппонентов, которые никогда не понимают собеседника, а если и понимают, что он хотел сказать, пропускают мимо ушей, стремясь выплеснуть СВОЙ поток сознания Отсюда и целые портянки чуть ли не на каждое слово оппонента
abaika95: Руины эти Сталин сам и создал развалив страну
Какую страну развалил Сталин?
Не защищаю Сталина, но история судит по окончательным итогам исторического периода Оплевать можно всё!Любое событие, любую эпоху, любую историческую личность! Ибо идеалов нет ни в чём Например, Наполеона, которого особо почитают во Франции, потому что он даёт французам некий повод для гордости Меж тем, он в своих войнах уничтожил несколько поколений самих французов, и колоссальное количество других народов
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